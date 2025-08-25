Actualizado:
Millonarios tomó decisión con Leo Castro; el delantero tiene tres opciones
El delantero está muy cerca de volver a las canchas luego de recuperarse de su fuerte lesión.
Millonarios viene de obtener un gran respiro en la presente Liga BetPlay, el equipo azul de la capital del país ganó su primer partido en esta competencia luego del 3-0 ante Junior de Barranquilla, compromiso que tuvo desde uno de los palcos del Estadio El Campín la atenta mirada del técnico Hernán Torres, quien llegó para reemplazar al antioqueño David González.
El equipo ‘embajador’ quiere seguir por la senda de la victoria y lograr la clasificación a los cuadrangulares, un objetivo que piensa cumplir con la ayuda de Leonardo Castro, delantero que está muy cerca de volver a ser convocado tras la fractura total de peroné que sufrió en su pie izquierdo el pasado marzo.
Millonarios tomó decisión con el futuro de Leonardo Castro
Desde hace mucho tiempo, las directivas del equipo ‘albiazul’ quieren renovar el contrato de Leonardo Castro, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el equipo hará esta semana una oferta formal al atacante de 33 años para que extienda su vínculo con el club, que recordamos vence a finales de este 2025.
Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que el goleador colombiano también tiene pretendientes en el fútbol argentino y mexicano, así que el delantero deberá elegir cuál rumbo toma en su futuro como jugador profesional.
🚨 Exclusiva: Esta semana #Millonarios le hará formalmente la oferta de renovación a Leonardo Castro (33). El equipo está muy confiado en que se conseguirá su firma 🔵⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) August 25, 2025
👀 Hay equipos de Argentina y México que quieren al delantero, pero su prioridad es seguir en el ‘embajador’ pic.twitter.com/euafU2RDbM
¿Cuándo volvería Leo Castro a vestir la camiseta de Millonarios?
Hay alta expectativa en los hinchas ‘embajadores’ por ver el regreso de Leonardo Castro, jugador que desde hace dos semanas antes se lo ha visto realizando entrenamientos con sus compañeros de equipo y acondicionándose físicamente para volver a estar disponible.
Se prevé que el jugador vuelva a ser convocado para lo que será el partido contra Santa Fe del próximo sábado 6 de septiembre, duelo correspondiente a la décima fecha de la presente Liga BetPlay, donde el cuadro azul jugará en condición de local.
