Millonarios tomó decisión con Leo Castro; el delantero tiene tres opciones

Millonarios viene de obtener un gran respiro en la presente Liga BetPlay, el equipo azul de la capital del país ganó su primer partido en esta competencia luego del 3-0 ante Junior de Barranquilla, compromiso que tuvo desde uno de los palcos del Estadio El Campín la atenta mirada del técnico Hernán Torres, quien llegó para reemplazar al antioqueño David González.

El equipo ‘embajador’ quiere seguir por la senda de la victoria y lograr la clasificación a los cuadrangulares, un objetivo que piensa cumplir con la ayuda de Leonardo Castro, delantero que está muy cerca de volver a ser convocado tras la fractura total de peroné que sufrió en su pie izquierdo el pasado marzo.

