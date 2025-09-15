Millonarios tomó decisión con Pereira tras delicada lesión con cirugía

Millonarios se vuelve a robar las miradas del Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque en la más reciente fecha de la Liga BetPlay volvió a caer y sumó su sexta derrota a lo largo de al competencia, sino porque se dio a conocer lo que pasará con Juan Carlos Pereira tras la reciente lesión que vivió en el duelo ante Deportivo Pasto.

El duelo entre el cuadro 'embajador' sobre el 'volcánico' correspondía a la segunda jornada y Millonarios se terminó llevando los tres puntos gracias a una solitaria anotación de Santiago Giordana. Sin embargo, el equipo comandado por Hernán Torres también sufrió una baja sensible para el resto de la temporada, ya que el mediocampista, quien llevaba pocos minutos dentro del terreno de juego, sufrió una lesión en el tobillo y sería intervenido con cirugía el martes 16 de septiembre.

Le puede interesar: Millonarios al límite, América sin nada: tabla de reclasificación tras fecha 11

Pereira ya tiene fecha de cirugía tras lesión con Millonarios

Sin duda alguna, el duelo entre Millonarios y Pasto has sido de los más llamativos a lo largo de las 11 jornadas disputadas, ya que estuvo enmarcado por el regreso al gol de Giordana, la expulsión de Nicolás Gil, la polémica con respecto a la falta de Diego Novoa sobre Johan Caicedo y la lesión de Juan Carlos Pereira, quien no duró más de 40 minutos en el terreno de juego.

Millonarios ya se encontraba arriba en el marcador contra el equipo comandado por Camilo Ayala, cuando sobre el minuto 85 se vivió un angustiante momento en El Campín, pues Juan Carlos Pereira quedó tendido en la cancha y con varios gestos del dolor, lo que después se daría a entender que fue nada más y nada menos que una rotura del tendón de Aquiles.