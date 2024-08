Millonarios tomó decisión definitiva con Gamero: “no es con palabras”

No ha sido el mejor inicio de Millonarios en esta Liga BetPlay 2024-II después de la derrota en Sincelejo contra Águilas Doradas. Los embajadores suman tres derrotas, un empate y dos victorias en seis compromisos disputados. El flojo rendimiento condiciona a Alberto Gamero y se han generado varios rumores sobre el posible futuro del estratega samario.

De hecho, se había comentado que Millonarios estaba pensando en mirar candidatos, uno de ellos, Martín Demichelis que sonó justo cuando salió de River Plate, pero fue desmentido con la premisa de que en ningún momento han pensado en cesar al entrenador.

En varias oportunidades, Millonarios se ha encargado de demostrar su apoyo a Alberto Gamero y asegurar que el estratega tiene su continuidad asegurada. Pero, las derrotas siguen cayendo y podría haber un giro en la institución dependiendo de lo que pueda suceder en el transcurso del rentado colombiano.

La eliminación en Copa Libertadores y el mal inicio pese a armarse de gran manera con cantidad de fichajes dejan al samario en la cuerda floja. Sin embargo, el elenco albiazul tomó cartas en el asunto con el futuro de Alberto Gamero para este semestre.

MILLONARIOS RATIFICÓ A ALBERTO GAMERO, PERO HABRÍA CONDICIONES

En el programa de ESPN, Balón Dividido, Julián Capera empezó a escribir un tuit en su cuenta oficial de X en donde sentenció que, “Alberto Gamero fue ratificado por los directivos de Millonarios. Además, los capitanes expresaron su compromiso con el proyecto”. Mientras que, en la emisión, complementó la información que estaba dando por las redes sociales.

“Le han dicho al entrenador que no están buscando reemplazo. Le han dicho al profe que cuenta con el respaldo de los directivos y hubo charla con los jugadores y los capitanes de Millonarios han manifestado que se quede y poder sacar esto adelante”, continuó Capera.

Sin embargo, la mesa de trabajo sí dejó claro algo, “ahora, esto no es solo con palabras. Esto es con hechos”. Carlos Orduz también afirmó que, “el respaldo de los jugadores se da en las canchas y con resultado, no de verso”. Mauricio Molina, exjugador de fútbol aseguró, “además no es solo qué entrenadores puede haber para reemplazarlo, es un entrenador que pueda continuar con el proceso, que se pueda acomodar a las demandas que tiene Millonarios”.

Millonarios deberá sacar el semestre adelante cuando reciban la visita de Patriotas en Villavicencio por el tema de la imposibilidad de jugar en El Campín. No es la primera vez que Alberto Gamero siente la presión y n reiteradas oportunidades, siempre despega en estos momentos adversos.