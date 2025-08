Millonarios tomó decisión sobre la continuidad de David González como DT

Millonarios no encuentra el rumbo en este inicio del segundo semestre del 2025. Luego de tres fechas disputadas en la Liga Betplay, el equipo bogotano todavía no ha logrado sumar un solo punto, lo que ha encendido las alarmas tanto en el entorno del club como entre su exigente afición. Las derrotas ante Equidad, Llaneros e Independiente Medellín han dejado expuestas las falencias de un plantel que aún no muestra respuestas futbolísticas ni emocionales para revertir el mal momento.

En su debut, el conjunto albiazul cayó sorpresivamente como local ante La Equidad, en un duelo donde la falta de profundidad ofensiva fue evidente. En la cuarta jornada, el panorama no mejoró: Llaneros, recién ascendido, sorprendió a los dirigidos por David González con un planteamiento ordenado y efectivo que dejó al descubierto las debilidades defensivas de los capitalinos.

