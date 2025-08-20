Giro inesperado con Néiser Villarreal: Millonarios tomó nueva decisión

La semana pasada se vivió una gran polémica en el fútbol profesional colombiano, cuando el jugador Néiser Villarreal fue descubierto portando una camiseta del América de Cali, situación que despertó las críticas e indignación de Millonarios, club donde surgió y dueño de sus derechos deportivos.

La situación trascendió y cuatro días después de conocerse la imagen, el delantero de 20 años publicó un video en sus redes sociales disculpándose por esa situación y explicando la razón por la que tenía la camiseta de uno de los rivales más importantes de Millonarios.

