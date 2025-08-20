Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 11:33
Giro inesperado con Néiser Villarreal: Millonarios tomó nueva decisión
El joven futbolista pidió disculpas públicas tras aparecer con la camiseta del América.
La semana pasada se vivió una gran polémica en el fútbol profesional colombiano, cuando el jugador Néiser Villarreal fue descubierto portando una camiseta del América de Cali, situación que despertó las críticas e indignación de Millonarios, club donde surgió y dueño de sus derechos deportivos.
La situación trascendió y cuatro días después de conocerse la imagen, el delantero de 20 años publicó un video en sus redes sociales disculpándose por esa situación y explicando la razón por la que tenía la camiseta de uno de los rivales más importantes de Millonarios.
Lea también: Millonarios y los dos jugadores clave que ingresan a convocatoria ante Unión Magdalena
En otras noticias: complicado presente de Millonarios con David González
Giro inesperado con Néiser Villarreal en Millonarios
Pese a que no hay información oficial acerca de una sanción contra el jugador, muchos reportes señalan que el delantero no volvería a jugar para el club, incluso el propio Néiser confesó en su publicación que “aceptaba el castigo” que Millonarios le aplicaba sin dar mayores detalles.
Pues bien, en las últimas horas se dio a conocer por parte del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, mencionando que una vez cumpla con la recuperación de la lesión que sufrió en un reciente partido amistoso de la Selección Colombia Sub-20, el jugador hará reacondicionamiento en el equipo Sub-20 de Millonarios.
Algunos hinchas esperaban que Villarreal fuera apartado totalmente de Millonarios y no tuviera mayor contacto con el equipo, así como con sus divisiones menores, sin embargo, será así y el delantero seguirá entrenando con camisetas del club 'albiazul'.
Néiser Villarreal es duda para el Mundial Sub-20
Luego de ser el goleador del pasado Sudamericano con el equipo ‘Tricolor’ que dirige el técnico César Torres (anotando 8 goles en 9 partidos disputados), Villarreal genera incertidumbre por la lesión que sufrió el pasado 27 de julio en un partido amistoso contra Panamá, donde sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.
La lesión de Néiser Villarreal supone un tiempo de baja de entre 4 a 6 semanas, lo que pone en peligro su presencia o buen rendimiento pensando en lo que será el Mundial Sub-20, certamen que se llevará a cabo desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en territorio chileno.
Fuente
Antena 2