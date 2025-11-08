Millonarios tomó primera decisión con jugadores extranjeros para el 2026

A falta de un partido entre Boyacá Chicó vs Millonarios, terminó el sueño de la hinchada albiazul, de Hernán Torres y del club en medio de un segundo semestre agridulce en el que, aunque alcanzaron a levantarse del fondo de la tabla, no pudieron sellar la clasificación.

Perdieron la oportunidad de seguir buscando un milagro después de un empate a un tanto frente a Envigado y, como enseñanza para el 2026 queda sentenciado la necesidad de armarse de una buena manera para competir en el primer semestre del siguiente año.

Seguramente muchos de los fichajes que trajo Millonarios para este segundo torneo no seguirán y ya se empiezan a perfilar las primeras decisiones que tomarán dentro de la institución pensando en el siguiente año. Entre ellas, habrá que tomar cartas en el asunto con salidas e incorporaciones. De hecho, ya tendrían listas las dos primeras bajas de extranjeros.

BUSCAN DARLE SALIDA A DOS DE LOS CUATRO EXTRANJEROS

Uno de los grandes problemas en estos momentos para Millonarios pasa nada más ni nada menos que por el lado de los cuatro extranjeros que tiene el cuadro albiazul en estos momentos. Este tema no dejaría que puedan fichar jugadores foráneos para la siguiente temporada por la reglamentación de la Liga BetPlay.

En ese sentido, Millonarios tendrá que definir el futuro de Santiago Giordana, Bruno Sávio, Juan Pablo Vargas y Guillermo De Amores. De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, el club ya piensa en el 2026 y tiene pensado salir, no solo de uno, sino de dos jugadores internacionales para el primer torneo del siguiente año.

Dentro de las opciones, se contempla la salida de Santiago Giordana, que no ha dado la talla desde que llegó a la institución. El argentino salió lesionado en el último encuentro frente a Envigado. Sin embargo, la idea es definir su salida y ya se habla de la posibilidad de un trueque con el Deportivo Pasto. Facundo Boné iría a Millonarios, mientras que el argentino llegaría al equipo ‘volcánico’.

Por su parte, si se consolida la salida de Santiago Giordana, Millonarios podría ir al mercado y fichar tan solo un jugador internacional. Pero, seguramente saldrán dos extranjeros y habría que ver quién será el siguiente. Bruno Sávio y Guillermo De Amores han tenido muy poca regularidad y el segundo podría ser o el brasileño o el uruguayo.

MILLONARIOS YA PREPARA EL 2026 CON RENOVACIONES

A la espera de ver qué jugadores traerá el club para el 2026 o qué salidas tendrá para el siguiente año, ya se están empezando a mover con las renovaciones de importantes jugadores. Empezaron a blindar a su columna vertebral asegurando la continuidad de tres referentes de la institución.

Millonarios confirmó la extensión de los vínculos de Leonardo Castro, asegurando al delantero goleador por un año más y a los dos defensores centrales, Jorge Arias y Andrés Llinás que seguirán defendiendo los colores albiazules de la institución.

Sobre posibles fichajes, Millonarios estaría por confirmar a Carlos Darwin Quintero, que le habría ganado a la oferta de Independiente Santa Fe que también estaba buscando al tumaqueño. Sumado a la opción de Quintero, podría llegar Facundo Boné y se interesaron en el argentino del Ceará, Lucas Mugni.