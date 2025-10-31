Millonarios tomó una decisión con el tema de Hernán Torres

Rumores sobre su salida y el nombre de Dudamel

Durante las últimas horas, varios medios informaron que Rafael Dudamel sería el principal candidato para asumir el banquillo embajador en caso de una salida de Torres. La versión rápidamente tomó fuerza en redes sociales, sobre todo tras la eliminación del equipo en la Liga BetPlay 2025.

Sin embargo, este viernes se conoció una información diferente que cambia por completo el panorama en el cuadro azul.

Torres continuará en 2026, según César Augusto Londoño

El periodista César Augusto Londoño confirmó que Hernán Torres seguirá siendo el entrenador de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-I. A través de su cuenta de X, el periodista aseguró que el estratega ya trabaja junto a la directiva en la conformación del plantel para el próximo año.

“Hernán Torres será el técnico de Millonarios en la Liga 2026-1, ya está armando el equipo”, escribió Londoño.

Además, desmintió los rumores sobre la llegada de Dudamel:

“El rumor de la llegada de Rafael Dudamel a Millonarios es totalmente falso”, añadió.