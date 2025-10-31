Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 14:14
Millonarios tomó una decisión con el tema de Hernán Torres
En las últimas horas han surgido muchos rumores con el futuro del entrenador tolimense.
En medio de los rumores que apuntaban a un posible cambio de entrenador en Millonarios, todo parece indicar que Hernán Torres continuará al frente del equipo para la temporada 2026. El técnico ibaguereño, que llegó este año tras la salida de David González, mantendría la confianza de los directivos a pesar del difícil cierre de año que tuvo el club.
Rumores sobre su salida y el nombre de Dudamel
Durante las últimas horas, varios medios informaron que Rafael Dudamel sería el principal candidato para asumir el banquillo embajador en caso de una salida de Torres. La versión rápidamente tomó fuerza en redes sociales, sobre todo tras la eliminación del equipo en la Liga BetPlay 2025.
Sin embargo, este viernes se conoció una información diferente que cambia por completo el panorama en el cuadro azul.
Torres continuará en 2026, según César Augusto Londoño
El periodista César Augusto Londoño confirmó que Hernán Torres seguirá siendo el entrenador de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-I. A través de su cuenta de X, el periodista aseguró que el estratega ya trabaja junto a la directiva en la conformación del plantel para el próximo año.
“Hernán Torres será el técnico de Millonarios en la Liga 2026-1, ya está armando el equipo”, escribió Londoño.
Además, desmintió los rumores sobre la llegada de Dudamel:
“El rumor de la llegada de Rafael Dudamel a Millonarios es totalmente falso”, añadió.
Confianza total para el proyecto 2026
De esta manera, Millonarios mantendría la continuidad de su entrenador, apostando por la estabilidad y la planificación de cara al próximo año. Torres asumió el cargo a mitad de temporada, en uno de los momentos más complicados del equipo, y aunque los resultados no fueron los esperados, los directivos creen que con una pretemporada completa podrá darle una nueva identidad al grupo.
El técnico tolimense ya trabaja en el armado de la plantilla y en las posibles incorporaciones para fortalecer al equipo, con el objetivo de volver a los cuadrangulares y pelear nuevamente por el título.
Fuente
Antena 2