Vie, 19/09/2025 - 21:20
Millonarios va de mal a peor: camerino roto entre accionista y gerente
Millonarios empeora su crisis y el máximo accionista no está conforme con el manejo del equipo.
El mal momento de Millonarios sigue creciendo con el pasar de los días, los malos resultados deportivos han dado un golpe bastante contundente a los hinchas y, por supuesto, la mesa directiva, la cual no está contenta con el manejo que se está dando y que al final también termina perjudicando también la economía del club, entre otros aspectos importantes.
Se esperaba que con la llegada de Hernán Torres la situación cambiara, al menos en la parte anímica, pero todo parece indicar que el estratega tolimense también se ha venido hundiendo con el equipo, lo que podría llegar a entender que el verdadero problema está en los jugadores. La falta de fichajes, de jugadores con experiencia, ha sido uno de los principales inconvenientes de los accionistas y todo parece indicar que pronto tomarían medidas al respecto, en especial con el gerente deportivo.
Accionista de Millonarios comenzaría a cambiar la mesa directiva tras malos resultados
Millonarios sigue dando de qué habla en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que su mal momento en la Liga BetPlay parece haberse trasladado a la Copa BetPlay, ya que quedaron eliminados de los octavos de final a manos de Envigado en el partido de vuelta en donde auspiciaron como locales.
A pesar de que David González ya dejó el cargo y Hernán Torres asumió el cargo como director técnico. El equipo no se ha podido reponer en la Liga BetPlay, viene de sumar una vergonzosa derrota ante Alianza y el panorama en la Copa BetPlay también se complicó. Las directivas del club no se encuentran contentas frente a ello y parece que ya encontraron al culpable.
Según se dio a conocer por parte del periodista deportivo, Guillermo Arango, en el programa La FM+ Fútbol, se han llevado a cabo algunas reuniones, ya que hay molestia por el máximo accionista por las contrataciones y el principal protagonista sería el gerente deportivo, Ricardo 'gato' Pérez, con quien se podrían llegar a tomar decisiones sobre su continuidad.
Vean esto que cuenta Guillo Arango en la FM. @RgatoPerez tiene la jeta tallada en piedra. pic.twitter.com/PdKSJW7zm1— . (@sr_farieta) September 19, 2025
Próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay
Millonarios regresará a la acción en el marco de la fecha 12 cuando se enfrente ante Fortaleza, uno de los actuales líderes de la competencia. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Campín el domingo 21 de septiembre sobre las 14:00 hora Colombia.
