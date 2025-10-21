Millonarios vs Bucaramanga EN VIVO: fecha 16 de la Liga BetPlay

Se completa la fecha 16 de la Liga BetPlay con un vibrante partido de realidades distintas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Por un lado, Millonarios recibe la visita de Atlético Bucaramanga con la necesidad de dar un golpe de autoridad para mantener las ilusiones de clasificar.

Atlético Bucaramanga, por su parte, está en las primeras plazas y ya selló de manera anticipada su entrada a los cuadrangulares semifinales. En caso de no poder sumar de a tres, Millonarios podría estar sentenciando su prematura eliminación, justo antes de afrontar el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe el sábado 25 de octubre.

Al cuadro ‘Leopardo’ le ha ido bien en condición de visitante jugando en Bogotá y espera volver a dar el golpe necesario contra un Millonarios que puede estar ultimando su eliminación a falta de quince puntos disponibles para intentar llegar a las 32 unidades que lo podrían dejar en zona de clasificación.

En caso de que Millonarios respete la casa y se quede con la victoria, tendría que conseguir la mayor cantidad de unidades durante los próximos compromisos para poder entrar en la discusión por meterse dentro de los cuadrangulares. Sumar ante el cuadro bumangués sería determinante, especialmente por el juego frente a Santa Fe.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER MILLONARIOS VS ATLÉTICO BUCARAMANGA ESTE MARTES 21 DE OCTUBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

El partido entre Millonarios vs Atlético Bucaramanga de este martes 21 de octubre tiene realidades distintas en juego. Un vibrante duelo que dará de qué hablar por la posible eliminación albiazul o la ilusión de clasificar. El juego iniciará a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia. Además, podrá verse por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MILLONARIOS VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.