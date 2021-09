Millonarios vs Huila: hora y canal de TV confirmados para el partido

Millonarios, que tiene 19 puntos y ocupa la segunda casilla en la clasificación, recibe al Atlético Huila, que tiene 6 y es el penúltimo entre los 20 equipos que disputan la Liga Betplay.

MILLONARIOS VS ATLÉTICO HUILA: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido Millonarios vs Huila se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 8:10 pm

Estados Unidos: 9:10 pm (este), 6:10 pm (pacífico)

Argentina: 10:10 pm

México: 8:10pm



Los Embajadores buscan desplegar el poder ofensivo para no dejarse sorprender del Huila, que hace casi 10 años no gana en Bogotá.



Con 16 dianas, Millonarios es el segundo equipo más goleador este semestre. Solo lo supera Atlético Bucaramanga con 17.



"Este no va a ser un partido fácil como todo el mundo cree, este equipo se nos va a agrupar bien y nos va a contragolpear. Así como ellos están peleando descenso, nosotros peleamos la parte alta de la tabla", dijo a periodistas el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.



Encabeza el ataque Fernando Uribe, que lleva seis goles en su cuenta personal y es el máximo artillero de la Liga.