Sáb, 23/08/2025 - 19:56
Millonarios vs Junior EN VIVO HOY 23 de agosto: Liga Betplay fecha 8
El duelo arrancó con un ataque al bus del cuadro embajador por parte de sus hinchas durante la previa.
Continúa la fecha 8 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar cierre a una la jornada del sábado serán Millonarios y Junior, los cuales se enfrentarán este 23 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
Millonarios será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante complicado, ya que llega con un punto en seis partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los bogotanos se ilusionan tars el cambio de técnico con la llegada de Hernán Torres.
Mientras que por el lado de Junior, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay ha conseguido sumar 17 puntos en siete partidos, esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.
EN VIVO ⚽Millonarios Vs Junior - Liga Betplay 2025
Siga Millonarios vs Junior EN VIVO 23 de agosto: hora y canal para ver la Liga Betplay
El compromiso entre Millonarios y Junior se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 20:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:30 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión por la fecha 8 de la Liga Betplay, se podrá ver a través de Win+. Además, también podrá seguirla por medio de Antena 2.
