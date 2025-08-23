Continúa la fecha 8 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar cierre a una la jornada del sábado serán Millonarios y Junior, los cuales se enfrentarán este 23 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante complicado, ya que llega con un punto en seis partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los bogotanos se ilusionan tars el cambio de técnico con la llegada de Hernán Torres.

Mientras que por el lado de Junior, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay ha conseguido sumar 17 puntos en siete partidos, esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.