Millonarios vs Once Caldas EN VIVO HOY miércoles 29 de octubre - Liga Betplay

Millonarios y Once Caldas se enfrentarán este miércoles 29 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, en un compromiso clave por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II. El duelo está programado para las 8:20 de la noche y será determinante en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Puede leer: Tolima 'cocina' sus tres primeros refuerzos para 2026

El equipo azul, dirigido por Hernán Torres, llega en la decimotercera posición con 21 puntos y una diferencia de gol de -4, por lo que está obligado a ganar para mantener viva la ilusión de entrar al grupo de los ocho. Un empate o derrota lo dejaría prácticamente sin opciones matemáticas.

Por su parte, Once Caldas ocupa el duodécimo lugar con 22 unidades y la misma diferencia de gol, por lo que también necesita sumar de a tres para depender de sí mismo en la última jornada.

El partido promete ser intenso y cerrado, con ambos equipos conscientes de que un error puede costarles el semestre. Millonarios buscará imponer condiciones en casa, mientras que Once Caldas intentará dar el golpe en Bogotá para seguir soñando con la clasificación.