Millonarios vs Santa Fe: definida tribuna y precio para la hinchada visitante

Millonarios FC e Independiente Santa Fe se enfrentarán por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, y lo harán el próximo sábado 6 de septiembre en el estadio El Campín a partir de las 8:30 de la noche. En lo deportivo, será un juego que reúna a dos equipos limitados con la necesidad de sumar.

Además, se trata de la primera ocasión en que se miden estos dos equipos luego de aquella noche del 6 de agosto cuando hinchas de ambos equipos protagonizaron incidentes en las instalaciones del Movistar Arena previo a un concierto de 'Damas Gratis' que terminó por cancelarse.

En consecuencia, la expectativa pasaba por si habría o no ingreso para la hinchada visitante, puesto que en su momento se aplazó el clásico adelantado de la fecha 17 debido a que la Comisión Local de Fútbol de Bogotá consideró que no había garantías.

¿Habrá ingreso de hinchada visitante para el clásico Millonarios vs Santa Fe?

Pues bien, se conoció que la Comisión Local no generó objeciones para permitir el ingreso de hinchada de Independiente Santa Fe al clásico bogotano, razón por la que Millonarios dispondrá de una tribuna para los hinchas del León y en los próximos días saldrá a la venta la boletería.