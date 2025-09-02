Millonarios vs Santa Fe: definida tribuna y precio para la hinchada visitante
Este sábado 6 de septiembre tendrá desarrollo una nueva edición del partido más tradicional del fútbol colombiano.
Millonarios FC e Independiente Santa Fe se enfrentarán por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, y lo harán el próximo sábado 6 de septiembre en el estadio El Campín a partir de las 8:30 de la noche. En lo deportivo, será un juego que reúna a dos equipos limitados con la necesidad de sumar.
Además, se trata de la primera ocasión en que se miden estos dos equipos luego de aquella noche del 6 de agosto cuando hinchas de ambos equipos protagonizaron incidentes en las instalaciones del Movistar Arena previo a un concierto de 'Damas Gratis' que terminó por cancelarse.
En consecuencia, la expectativa pasaba por si habría o no ingreso para la hinchada visitante, puesto que en su momento se aplazó el clásico adelantado de la fecha 17 debido a que la Comisión Local de Fútbol de Bogotá consideró que no había garantías.
¿Habrá ingreso de hinchada visitante para el clásico Millonarios vs Santa Fe?
Pues bien, se conoció que la Comisión Local no generó objeciones para permitir el ingreso de hinchada de Independiente Santa Fe al clásico bogotano, razón por la que Millonarios dispondrá de una tribuna para los hinchas del León y en los próximos días saldrá a la venta la boletería.
Tribuna y precio de boletería hinchada de Santa Fe para el clásico ante Millonarios
En comisión se determinó que el clásico bogotano entre Millonarios e Independiente Santa Fe del 6 de septiembre se jugará con hinchada visitante, la cual se ubicará en la tribuna lateral sur, como se ha hecho en los últimos años.
El precio de la boletería de lateral sur para los hinchas de Independiente Santa Fe será de $87.200 y se estima que se pondrá en venta entre miércoles y jueves. Está por definirse la forma de adquirir las entradas.
Aún no se confirma si las boletas para hinchas de Santa Fe se podrán adquirir a través de la página web de la 'tiquetera' de Millonarios, o si será La Guardia Albi-Roja Sur (barra popular del Primer Campeón) la encargada de venderla en su sede y a través de líderes de parches.