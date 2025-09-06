Millonarios vs Santa Fe EN VIVO 6 septiembre: cómo ver Liga BetPlay

Los encargados de cerrar la jornada del sábado 6 de septiembre de la Liga BetPlay serán Santa Fe vs Millonarios, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones.

Santa Fe llega a enfrentamiento con la motivación de lo que ocurrió en el último clásico que ocurrió en los cuadrangulares del semestre de apertura, pero también dos partidos perdidos ante Fortaleza y Once Caldas, los cuales obligan a Jorge Bava a regresar a la victoria para volver a ingresar entre los ocho mejores.

Mientras que Millonarios, bajo el mando de Hernán Torres en la Liga BetPlay, ha venido ascendiendo, pero en la Copa BetPlay completa dos derrotas consecutivas, dejando esta como una "prueba de fuego" tras su regreso.

Siga Millonarios vs Santa Fe vs EN VIVO 6 de septiembre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Santa Fe vs Millonarios se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 20:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.