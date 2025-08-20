Millonarios vs Unión Magdalena suspendido en El Campín ¿Por qué?

No obstante, el entusiasmo inicial se diluyó con rapidez. El conjunto visitante, liderado por el atacante Jannenson Sarmiento, encontró espacios en la defensa bogotana y en un poco más de 30 minutos dio un vuelco total al marcador. Primero igualó con una aparición sorpresiva en el área, y poco después firmó su doblete con una gran acción individual, colocando al Unión en ventaja y sumiendo en tensión al público local.

Fue entonces cuando la noche cambió de rumbo. A partir del segundo gol samario, la inconformidad de la hinchada embajadora se hizo sentir con fuerza en el sector norte del estadio.

Los aficionados, molestos por la seguidilla de malos resultados y el desconcierto en la cancha, comenzaron a lanzar zapatos y otros objetos al terreno de juego, interrumpiendo el desarrollo normal del compromiso. La situación escaló rápidamente hasta el punto de obligar al árbitro Jhon Ospina a detener las acciones por falta de garantías.

El partido estuvo suspendido durante más de 20 minutos, tiempo en el que las autoridades de seguridad y el cuerpo arbitral evaluaron la situación para evitar que los disturbios se agravaran. Finalmente, tras dialogar con los capitanes y recibir el respaldo de la logística en el estadio, Ospina decidió reanudar el encuentro, aunque bajo un ambiente tenso y con visible descontento en las tribunas.