Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 21:39
Millonarios vs Unión Magdalena suspendido en El Campín ¿Por qué?
El elenco embajador perdía el partido 1-2 ante el elenco samario en un partido bastante flojo.
Millonarios vivió un amargo momento en la Liga BetPlay II-2025. El cuadro capitalino, que afrontaba su duelo pendiente de la fecha 1 recibió este miércoles a Unión Magdalena en el estadio El Campín. Lo que se anticipaba como una noche de fútbol con tintes de revancha por los irregulares resultados del semestre, terminó convirtiéndose en un encuentro marcado por el caos en las tribunas y la suspensión temporal decretada por el juez central.
El compromiso comenzó con un ambiente cargado de expectativa. La hinchada azul se hizo presente en gran número, en busca de una reacción positiva de su equipo tras un semestre en el que los resultados no han estado a la altura de la historia del club. Y esa ilusión parecía encontrar respaldo en el terreno de juego muy temprano, cuando al minuto 7 el joven Beckham Castro abrió el marcador para los embajadores con una definición precisa que encendió las tribunas de El Campín.
Protesta hinchas de Millonarios
No obstante, el entusiasmo inicial se diluyó con rapidez. El conjunto visitante, liderado por el atacante Jannenson Sarmiento, encontró espacios en la defensa bogotana y en un poco más de 30 minutos dio un vuelco total al marcador. Primero igualó con una aparición sorpresiva en el área, y poco después firmó su doblete con una gran acción individual, colocando al Unión en ventaja y sumiendo en tensión al público local.
Fue entonces cuando la noche cambió de rumbo. A partir del segundo gol samario, la inconformidad de la hinchada embajadora se hizo sentir con fuerza en el sector norte del estadio.
Los aficionados, molestos por la seguidilla de malos resultados y el desconcierto en la cancha, comenzaron a lanzar zapatos y otros objetos al terreno de juego, interrumpiendo el desarrollo normal del compromiso. La situación escaló rápidamente hasta el punto de obligar al árbitro Jhon Ospina a detener las acciones por falta de garantías.
El partido estuvo suspendido durante más de 20 minutos, tiempo en el que las autoridades de seguridad y el cuerpo arbitral evaluaron la situación para evitar que los disturbios se agravaran. Finalmente, tras dialogar con los capitanes y recibir el respaldo de la logística en el estadio, Ospina decidió reanudar el encuentro, aunque bajo un ambiente tenso y con visible descontento en las tribunas.
El incidente dejó en evidencia el malestar que vive la afición de Millonarios, un club que no ha encontrado regularidad en el torneo local y que ha visto cómo la presión se traslada desde la cancha hacia las gradas. Si bien el fútbol continuó tras la suspensión, lo sucedido en El Campín refleja la creciente frustración de una hinchada acostumbrada a pelear títulos y que exige respuestas inmediatas.
La Dimayor, por su parte, tendrá que pronunciarse en las próximas horas sobre las posibles sanciones que podrían recaer tanto en el club bogotano como en la plaza de El Campín, debido a los actos de indisciplina de sus aficionados.
Lo cierto es que el duelo de Millonarios ante Unión en la Liga BetPlay dejó mucho más que goles: fue una jornada empañada por la tensión, la protesta y una suspensión que encendió las alarmas sobre la continuidad de David González.
Fuente
Antena 2