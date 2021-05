Millonarios y América de Cali confirmaron sus nóminas titulares para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay. El equipo local cuenta con la ventaja de haberse impuesto 2-1 en el compromiso de ida disputado en el estadio Pascual Guerrero. No hay duda que es un compromiso que llama la atención por la tradición y número de títulos que tienen ambos clubes a nivel local.

Vea también EN VIVO: Millonarios vs América; Liga Betplay, cuartos de final

No sobra decir que el encuentro se disputa en la ciudad de Ibagué, luego que no fuera prestado el estadio El Campín de Bogotá por cuenta de la alerta roja y del aumento considerable de contagios en los últimos días. La capital de la República no dio el aval para el desarrollo del partido ante la posibilidad de aglomeraciones de los hinchas.

¡VAMOS MILLOS QUERIDO! 💙⚽️Ⓜ️🔥@ClubBODYTECH presenta nuestra nómina para enfrentar al América en en juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga. pic.twitter.com/Mhtj0Acq50 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 1, 2021

En cuanto al América de Cali, hay que decir que encara el compromiso sin la presencia del técnico Juan Cruz Real. Todo indica que su reemplazo será Juan Carlos Osorio, entrenador con el cual ya hay conversaciones adelantadas. En cualquier momento se anunciaría oficialmente su nombramiento. Tulio Gómez, máximo accionista del equipo escarlata, ha dicho que la negociación se ha podido dar, teniendo en cuenta la rebaja salarial que ha hecho el propio estratega.

📋⚽ Así formaremos esta tarde para enfrentar a @MillosFCoficial en el Manuel Murillo Toro, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga 2021-I. ¡Juntos venceremos! 🇦🇹#OrgullosamenteAmericano 👹 pic.twitter.com/DMrwwdpbT0 — América de Cali (@AmericadeCali) May 1, 2021

Sobre Millonarios, que en el papel actúa como local en el estadio Manuel Murillo Toro, hay que decir que no tendrá a dos de sus principales referentes, hablando del defensa central costarricense Juan Pablo Vargas y del mediocampista y capitán, David Macálister Silva. El primero quedó descartado luego que se confirmara una lesión que lo alejará por las próximas seis semanas.

Le puede interesar: Dónde ver Millonarios vs América ONLINE EN VIVO; Liga Betplay