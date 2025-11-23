Millonarios y Cali arman guerra por fichaje estelar: vendría de México

Se viene el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I con la obligación de varios clubes en Colombia de armarse de buena manera para pelear por sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales y optar por el título del primer semestre del año.

Evidentemente, Millonarios necesita varias figuras después de un semestre en el que no pudieron clasificar y en la que quedaron en evidencia por los pocos fichajes de calidad. Con la vinculación de Carlos Darwin Quintero ya se están moviendo con esa urgencia de traer fichajes de alto nivel.

Además, el club ya tendría listas sus primeras salidas con las bajas de los laterales Nicolás Giraldo, Helibelton Palacios y Delvin Alfonzo que tendría que regresar a la institución después de terminar su préstamo con Águilas Doradas. Deben traer laterales por izquierda y por derecha para tapar esas ausencias.

Por los lados del Deportivo Cali que depositó la confianza en Alberto Gamero para el primer semestre del 2026, la necesidad es sellar la clasificación y ganarle a ese problema del descenso en donde iniciarían en la casilla 16. Los fichajes serán esenciales para una nueva era de la institución azucarera tras el cambio de dueños.

EL FICHAJE QUE PELEAN MILLONARIOS Y DEPORTIVO CALI EN 2026

En ese sentido, Millonarios y Deportivo Cali van por el mismo jugador, que, seguramente, tomaría la oferta del cuadro azucarero sin pensarlo. Es un futbolista que cumple con el ADN verdiblanco, tanto así que ya ha ganado títulos con el club. Se trata nada más ni nada menos que de Kevin Velasco.

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Millonarios ya inició la gestión para traer a Kevin Velasco, quien fue campeón con el Deportivo Cali en 2021 y que salió de Colombia firmando con el Puebla de México. En la última temporada estuvo en condición de préstamo en el Athletico Paranaense.

Kevin Velasco termina la cesión a final del 2025 y debería regresar al Puebla. Sin embargo, parece que no estaría en planes de los poblanos y ahí es donde suena como posible fichaje de Millonarios. Posteriormente, Mariano Olsen reveló que el lateral izquierdo o extremo en ese mismo costado también está en el radar del Deportivo Cali.

Millonarios puede ser una nueva oportunidad para la ‘Foquita’, pero, seguramente si el Deportivo Cali toca la puerta, no dudaría en tomar ese camino, dado que quedó campeón hace cuatro años y que la hinchada aprobaría dicha contratación. Cuando ha sonado, los aficionados demuestran el cariño que le tienen.

Kevin Velasco sería un fichaje ideal para cualquiera de estos dos clubes que necesitan contrataciones de calidad pensando en sellar la clasificación para los cuadrangulares y un título. Además, el lateral o extremo ya cuenta con una convocatoria para la Selección Colombia en 2022.