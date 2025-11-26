Actualizado:
Millonarios y el peligroso ejemplo que quiere seguir Michaloutsos
El nuevo director deportivo llegó pisando fuerte al equipo embajador.
El argentino llega como apuesta fuerte tras un 2025 para el olvido y siguiendo ejemplos exitosos en Liga BetPlay.
La muy mala temporada de Millonarios en 2025 dejó al club obligado a dar un giro profundo. La directiva, cuestionada por la confección de la plantilla, el abandono del proyecto de cantera y los improvisados cambios en plena Liga, entendió que necesitaba una sacudida real en el área deportiva. La respuesta fue traer a Ariel Michaloutsos, un perfil completamente distinto a lo que el club venía eligiendo.
Michaloutsos, el viraje que Millonarios no podía seguir aplazando
El argentino, con pasos en Newell’s, River Plate y la Selección Sub-20 de Argentina, llega como la primera gran decisión estructural tras un año de señales de alarma. Fue parte de la Secretaría Técnica de River, mano derecha de Francescoli y Ponzio, y en 2023-2024 dirigió el Área de Investigación del club. Su experiencia en captación, análisis de mercado y toma de decisiones es, justamente, lo que Millonarios había perdido.
El presidente Enrique Camacho lo resumió así:
“Queríamos dar un giro al área deportiva. Buscamos a alguien con conocimientos, metodología y un enfoque moderno. Nos sorprendió su análisis del fútbol colombiano y de nuestro club”.
Michaloutsos llegó convencido por el potencial del proyecto:
“Todos tienen momentos malos. Hay que dejarlos atrás, aprender y pensar en lo que viene”.
Pero Millonarios no tomó esta decisión a ciegas. Miró hacia la Liga BetPlay y encontró dos espejos claros de cómo un cambio en la dirección deportiva puede transformar un club.
Los modelos que inspiraron a Millonarios
1. El precedente del DIM: Federico Spada
Uno de los ejemplos más claros está en Independiente Medellín. El club fichó a Federico Spada, exscout internacional de Watford y Udinese, quien conoció el fútbol colombiano trabajando en Fortaleza en 2022.
Tras su llegada al DIM en 2023:
• Fichó al técnico Alejandro Restrepo,
• Trajo jugadores de impacto como Fydriszewski,
• Construyó el proyecto que hoy es el más sólido del país en cuanto a rendimiento en 2025.
A Medellín solo le faltan los títulos, pero el cambio de estructura deportiva es innegable. Ese modelo de un director deportivo con visión global, formación y lectura moderna del mercado, es exactamente el tipo de perfil que Millonarios buscaba replicar.
2. Atlético Nacional y el efecto Gustavo Fermani
El segundo espejo está en Atlético Nacional, que también apostó por un director deportivo de corte internacional, Gustavo Fermani, con amplia experiencia en River Plate y socio de Marcelo Gallardo en la etapa más exitosa del club argentino.
Su huella en Nacional fue inmediata:
• Fichajes como Morelos, Campuzano y Tesillo,
• Incorporación del técnico novato Efraín Juárez,
• La consecución de la Copa y la Liga II 2024.
Su llegada confirmó algo y es que en el fútbol colombiano, un director deportivo capacitado puede transformar el rumbo de un club en poco tiempo.
Millonarios busca ese mismo impacto
La apuesta por Michaloutsos coincide con esa tendencia de equipos grandes que deciden dejar de improvisar y confían en perfiles con formación, red internacional y método.
Millonarios entiende que su problema no era solo de entrenador o de jugadores, era estructural. Y por eso quiso seguir el camino de Nacional y Medellín, quienes ya mostraron que un cambio en la cabeza deportiva puede ordenar todo lo demás.
Ahora queda por ver si el nuevo arquitecto del proyecto azul logra replicar ese impacto y devolverle al club un rumbo que perdió en 2025. La referencia está clara ahora falta ver si el espejo también devuelve resultados.
