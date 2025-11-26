Millonarios y el peligroso ejemplo que quiere seguir Michaloutsos

Michaloutsos, el viraje que Millonarios no podía seguir aplazando

El argentino, con pasos en Newell’s, River Plate y la Selección Sub-20 de Argentina, llega como la primera gran decisión estructural tras un año de señales de alarma. Fue parte de la Secretaría Técnica de River, mano derecha de Francescoli y Ponzio, y en 2023-2024 dirigió el Área de Investigación del club. Su experiencia en captación, análisis de mercado y toma de decisiones es, justamente, lo que Millonarios había perdido.

El presidente Enrique Camacho lo resumió así:

“Queríamos dar un giro al área deportiva. Buscamos a alguien con conocimientos, metodología y un enfoque moderno. Nos sorprendió su análisis del fútbol colombiano y de nuestro club”.

Michaloutsos llegó convencido por el potencial del proyecto:

“Todos tienen momentos malos. Hay que dejarlos atrás, aprender y pensar en lo que viene”.

Pero Millonarios no tomó esta decisión a ciegas. Miró hacia la Liga BetPlay y encontró dos espejos claros de cómo un cambio en la dirección deportiva puede transformar un club.

Los modelos que inspiraron a Millonarios

1. El precedente del DIM: Federico Spada

Uno de los ejemplos más claros está en Independiente Medellín. El club fichó a Federico Spada, exscout internacional de Watford y Udinese, quien conoció el fútbol colombiano trabajando en Fortaleza en 2022.

Tras su llegada al DIM en 2023:

• Fichó al técnico Alejandro Restrepo,

• Trajo jugadores de impacto como Fydriszewski,

• Construyó el proyecto que hoy es el más sólido del país en cuanto a rendimiento en 2025.

A Medellín solo le faltan los títulos, pero el cambio de estructura deportiva es innegable. Ese modelo de un director deportivo con visión global, formación y lectura moderna del mercado, es exactamente el tipo de perfil que Millonarios buscaba replicar.

2. Atlético Nacional y el efecto Gustavo Fermani

El segundo espejo está en Atlético Nacional, que también apostó por un director deportivo de corte internacional, Gustavo Fermani, con amplia experiencia en River Plate y socio de Marcelo Gallardo en la etapa más exitosa del club argentino.

Su huella en Nacional fue inmediata:

• Fichajes como Morelos, Campuzano y Tesillo,

• Incorporación del técnico novato Efraín Juárez,

• La consecución de la Copa y la Liga II 2024.

Su llegada confirmó algo y es que en el fútbol colombiano, un director deportivo capacitado puede transformar el rumbo de un club en poco tiempo.