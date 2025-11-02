Actualizado:
Millonarios y los cuatros posibles fichajes para 2026; robaría figura de Santa Fe
El equipo 'embajador' ya piensa en la conformación de la nómina de la siguiente temporada.
Millonarios sabe que la clasificación a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay necesita de una serie de resultados para poderse cristalizar, por eso, pese a tener dos partidos pendientes para completar el calendario de la fase de todos contra todos, ya va pensando en lo que será el 2026.
El equipo azul de la capital del país ha levantado altas críticas en este semestre, especialmente en contra de la dirigencia y también a la gestión de la dirección deportiva encabezada por Ricardo el ‘Gato’ Pérez, pues no vieron fichajes de gran envergadura y la posición en la tabla da muestra de ello.
Millonarios y los cuatro fichajes que tendría en su radar para el 2026
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres, quien según fuentes cercanas a Millonarios seguirá en el club para el 2026, ya tendría en mente sus próximos fichajes y algunos son figuras de otros equipos del fútbol colombiano.
Así lo confirmó el periodista Cristian Pinzón, mencionando que dentro de las posibles incorporaciones está el delantero de Santa Fe, Harold Santiago Mosquera (quien ya tuvo pasado en Millonarios), el volante del Once Caldas Cristian Barrios, el referente del Deportivo Pereira Carlos Darwin Quintero y por último, el mediocampista Juan David Ríos, también jugador del cuadro ‘Matecaña’.
Los partidos que le restan a Millonarios y la Tabla de Reclasificación
El equipo ‘albiazul’ no tiene todo perdido en este segundo semestre del año, pues todavía piensa en la Tabla de Reclasificación y un posible cupo a competencias internacionales en el 2026, por eso, los partidos contra Envigado y Boyacá Chicó son fundamentales pensando en cumplir ese objetivo.
Millonarios se ubica de momento en la séptima posición de la Reclasificación con 69 puntos, los mismos que Junior, equipo que por mejor diferencia de gol, actualmente se estaría llevando el último cupo a la Copa Sudamericana del 2026.
