Millonarios y los cuatros posibles fichajes para 2026; robaría figura de Santa Fe

Millonarios sabe que la clasificación a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay necesita de una serie de resultados para poderse cristalizar, por eso, pese a tener dos partidos pendientes para completar el calendario de la fase de todos contra todos, ya va pensando en lo que será el 2026.

El equipo azul de la capital del país ha levantado altas críticas en este semestre, especialmente en contra de la dirigencia y también a la gestión de la dirección deportiva encabezada por Ricardo el ‘Gato’ Pérez, pues no vieron fichajes de gran envergadura y la posición en la tabla da muestra de ello.

