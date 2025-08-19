Millonarios y los tres técnicos que podrían reemplazar a David González

El director técnico David González vive momentos cruciales en Millonarios, pues reportes indican que de no obtener un triunfo en el próximo partido ante Unión Magdalena (que se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto en El Campín), las directivas tendrían decidido buscar otro entrenador para reemplazarlo.

Así lo confirmó el periodista Guillermo Arango en el programa radial ‘FM Fútbol’, asegurando que el conjunto ‘albiazul’ ha empezado a sondear nombres de entrenadores ante la difícil situación que vive David González, que con otra derrota en el campeonato haría insostenible su continuidad en el banquillo.

“Se están trabajando nombres, porque en Millonarios desde hace rato se intensificó la búsqueda de nombres, porque ellos no quieren que esto los coja ‘con los pantalones abajo’... La intención es técnico colombiano de choque, como plan A; y técnico extranjero que conozca el medio, como plan B”, dijo el comunicador.

