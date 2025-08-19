Actualizado:
Millonarios y los tres técnicos que podrían reemplazar a David González
Hay dudas en la continuidad del entrenador antioqueño.
El director técnico David González vive momentos cruciales en Millonarios, pues reportes indican que de no obtener un triunfo en el próximo partido ante Unión Magdalena (que se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto en El Campín), las directivas tendrían decidido buscar otro entrenador para reemplazarlo.
Así lo confirmó el periodista Guillermo Arango en el programa radial ‘FM Fútbol’, asegurando que el conjunto ‘albiazul’ ha empezado a sondear nombres de entrenadores ante la difícil situación que vive David González, que con otra derrota en el campeonato haría insostenible su continuidad en el banquillo.
“Se están trabajando nombres, porque en Millonarios desde hace rato se intensificó la búsqueda de nombres, porque ellos no quieren que esto los coja ‘con los pantalones abajo’... La intención es técnico colombiano de choque, como plan A; y técnico extranjero que conozca el medio, como plan B”, dijo el comunicador.
Los entrenadores que podrían llegar a Millonarios
Teniendo en cuenta la compleja situación del equipo 'embajador', algunos nombres empiezan a sonar para llegar al banquillo de Millonarios, especulaciones que podrían llegar a darse sabiendo lo que menciona Guillermo Arango y las pretensiones de tener un DT conocedor del fútbol colombiano.
Aparecen dos entrenadores extranjeros, el uruguayo Jorge el ‘Polilla’ Da Silva (exentrenador del América de Cali) y también el venezolano César Farías, elecciones que podrían darse por su conocimiento en el balompié cafetero.
Por otro lado, el nombre de Juan Carlos Osorio está en la lista por su vasta experiencia tanto en clubes como en selecciones, entrenador colombiano que según reportes tendría interés del Puebla de México y del equipo nacional de China para tenerlo en sus banquillos.
Otros dos entrenadores colombianos que se encuentran actualmente sin club y que cuentan con alto conocimiento en el balompié local son Alexis García y Arturo Reyes, uno viene de dirigir al Unión Magdalena con poco recorrido y el otro tampoco pudo destacarse en el fútbol peruano dirigiendo brevemente al Sport Boys.
Sugirieron el nombre de Mackalister Silva
Tras la cuarta derrota de Millonarios en cinco partidos disputados en la presente Liga BetPlay, las críticas a David González no se hicieron esperar y un reconocido periodista que analiza el fútbol colombiano sugirió el nombre de David Mackalister Silva.
“David Macallister Silva ¿ya es Técnico recibido con Licencia PRO? Hay que recuperar la confianza y el sentido de pertenencia con alguien de la casa a corto plazo, David perdió el mando, su equipo va a la deriva, 1 punto de 15″, dijo el periodista Adrián Magnoli en el canal ‘DSports’.
