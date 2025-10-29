Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 22:31
Millonarios y Once Caldas empataron y quedaron al borde de la eliminación
El juego se disputó este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Millonarios y Once Caldas no pasaron del 0-0 en el estadio El Campín de Bogotá, en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025. El empate dejó un sabor amargo para ambos equipos, que llegaban necesitados de una victoria para seguir soñando con los cuadrangulares semifinales.
Puede leer: Definido el primer clasificado a la final de Copa Libertadores 2025
El compromiso fue de ida y vuelta, con momentos de dominio alterno, pero sin mayor claridad en las áreas. Aunque los dos buscaron el arco rival, las imprecisiones en el último pase y la falta de contundencia marcaron el desarrollo del encuentro.
El portero Diego Novoa fue una de las figuras de la noche al salvar a Millonarios en un par de acciones claves. Por su parte, James Aguirre, arquero del Once Caldas, tuvo menos trabajo, lo que refleja la escasa efectividad ofensiva del conjunto capitalino.
Con este resultado, Millonarios quedó en la posición 13 con 22 puntos y una diferencia de gol de -4, mientras que Once Caldas es duodécimo con 23 unidades y el mismo saldo negativo.
Si bien ninguno de los dos equipos está matemáticamente eliminado, sus opciones de clasificación se reducen al mínimo. Ambos deberán ganar los seis puntos que les restan y esperar una combinación favorable de resultados.
El cuadro Embajador, que ha tenido una campaña irregular, volvió a mostrar dificultades para generar juego en ataque y aprovechar su localía, mientras que el conjunto manizaleño apostó más por el orden defensivo y se llevó un punto valioso fuera de casa.
Le puede interesar: Confirman la nueva ciudad en donde jugará Atlético Huila
Próximos partidos de Millonarios y Once Caldas por Liga Betplay
En la próxima jornada, Once Caldas recibirá a Deportivo Pasto y Millonarios visitará a Envigado FC, encuentros programados inicialmente para el sábado 1 y lunes 3 de noviembre, aunque podrían ser reprogramados por decisión de Dimayor.
Fuente
Antena 2