Millonarios y Once Caldas empataron y quedaron al borde de la eliminación

Millonarios y Once Caldas no pasaron del 0-0 en el estadio El Campín de Bogotá, en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025. El empate dejó un sabor amargo para ambos equipos, que llegaban necesitados de una victoria para seguir soñando con los cuadrangulares semifinales.

El compromiso fue de ida y vuelta, con momentos de dominio alterno, pero sin mayor claridad en las áreas. Aunque los dos buscaron el arco rival, las imprecisiones en el último pase y la falta de contundencia marcaron el desarrollo del encuentro.

El portero Diego Novoa fue una de las figuras de la noche al salvar a Millonarios en un par de acciones claves. Por su parte, James Aguirre, arquero del Once Caldas, tuvo menos trabajo, lo que refleja la escasa efectividad ofensiva del conjunto capitalino.

Con este resultado, Millonarios quedó en la posición 13 con 22 puntos y una diferencia de gol de -4, mientras que Once Caldas es duodécimo con 23 unidades y el mismo saldo negativo.