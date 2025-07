Millonarios y otro grande de Colombia aplazan sus próximos partidos; está confirmado

Había otro partido en riesgo de disputarse

Sabiendo que el 20 de julio de este año cayó el próximo domingo, se creía que quizás el partido entre Fortaleza y Once Caldas también podría ser aplazado, sin embargo, no será así suponiendo que el evento deportivo no requiere un cuerpo logístico y de seguridad tan amplio para llevarse a cabo de manera segura, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá a partir de las 5:15 de la tarde.