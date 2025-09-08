Millos se complica: sus cuentas para avanzar a cuadrangulares tras empate con Santa Fe

Las cuentas de Millonarios para avanzar a los cuadrangulares

El equipo azul de la capital del país se ubica de momento en la casilla 18 del torneo con 8 puntos, a cinco unidades de Santa Fe, el conjunto que actualmente ocupa la octava posición del certamen, una distancia que para muchos no es tan larga y que podría acortarse en las próximas fechas.

Millonarios sabe que debe obtener triunfos en los próximos partidos y que los empates no le sirven mucho en su intención por acceder a los cuadrangulares, pues muchos son los clubes que buscan su boleto dentro de los ochos mejores.

Teniendo en cuenta que en el torneo pasado el último clasificado a los cuadrangulares obtuvo 32 puntos, a Millonarios le queda una tarea difícil de cara a lo que resta de la fase regular, teniendo que ganar 24 unidades de los 30 que le quedan en disputa, sin embargo, en torneos anteriores se han presentado clasificados hasta con 28 puntos, así que el umbral podría ser más bajo de lo esperado.