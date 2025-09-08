Actualizado:
Millos se complica: sus cuentas para avanzar a cuadrangulares tras empate con Santa Fe
El equipo 'embajador' sigue todavía fuera de los ocho mejores del presente campeonato.
Ha concluido la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II, donde uno de los partidos que se llevaron a cabo fue protagonizado por Millonarios y Santa Fe, clásico capitalino que terminó igualado 0-0 y que dejó al equipo ‘albiazul’ haciendo cuentas en la tabla de posiciones.
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres no pudo obtener su tercera victoria consecutiva en este certamen luego de imponerse ante Junior de Barranquilla y Águilas Doradas, un partido con Santa Fe que careció de ideas y efectividad en zona ofensiva.
Las cuentas de Millonarios para avanzar a los cuadrangulares
El equipo azul de la capital del país se ubica de momento en la casilla 18 del torneo con 8 puntos, a cinco unidades de Santa Fe, el conjunto que actualmente ocupa la octava posición del certamen, una distancia que para muchos no es tan larga y que podría acortarse en las próximas fechas.
Millonarios sabe que debe obtener triunfos en los próximos partidos y que los empates no le sirven mucho en su intención por acceder a los cuadrangulares, pues muchos son los clubes que buscan su boleto dentro de los ochos mejores.
Teniendo en cuenta que en el torneo pasado el último clasificado a los cuadrangulares obtuvo 32 puntos, a Millonarios le queda una tarea difícil de cara a lo que resta de la fase regular, teniendo que ganar 24 unidades de los 30 que le quedan en disputa, sin embargo, en torneos anteriores se han presentado clasificados hasta con 28 puntos, así que el umbral podría ser más bajo de lo esperado.
El calendario de Millonarios en lo que resta de la Liga BetPlay
El conjunto ‘embajador’, que tiene un partido pendiente por disputar para quedar al día en el calendario (contra Deportivo Pasto este miércoles 10 de septiembre en El Campín), tiene en su cronograma enfrentamientos clave contra clubes que se ubican arriba en la tabla de posiciones y que también aspiran a pelear cupo en cuadrangulares.
Millonarios tiene duelos ante Alianza, Fortaleza, Atlético Nacional, América, Pereira, Bucaramanga, nuevamente Santa Fe, Once Caldas y Envigado, partidos donde el cuadro ‘embajador’ enfrentará a cuatro clubes que de momento están fuera de los ocho.
