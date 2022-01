Millonarios y sus objetivos en este primer semestre de 2022

Millonarios todavía no ilusiona a su hinchada y es muy complicado que lo haga. El equipo 'Embajador' sufrió fuertes bajas en este mercado de contrataciones, desde la salida del goleador Fernando Uribe, hasta el volante Daniel Giraldo y el extremo Emerson Rivaldo Rodríguez.

Puede ver: Millonarios, América y Junior, los más afectados: Sanciones a cumplir en la Liga BetPlay 2022

Pero las malas nuevas no acabaron allí. Se conoció que Andrés Felipe Román, el lateral derecho del club, decidió no renovar con la institución. Es decir que luego de este semestre, el jugador saldrá libre y no le dejará ningún peso al equipo azul.

Mala gestión, mala planificación, etc. Lo cierto es que los hinchas se preguntan: ¿cuáles son los objetivos deportivos de Millonarios en este primer semestre?

Aunque la directiva diga lo contrario, y a veces se contradice, el 'Embajador' no tiene como prioridad la Copa Libertadores. El hecho es que al no entrar a la fase de grupos directamente hace que la campaña que se haga tenga como característica su ‘flexibilidad’ para que el cuerpo técnico trabaje y logre llegar -con lo que tiene- lo más lejos posible; si no es así, habrá que concentrarse en el rentado local.

Por otro lado, lo que sí es seguro es que mínimo Millonarios tiene como meta entrar a los ocho y pelear hasta el último día la llegada a una final. De seguro que, si Alberto Gamero no sale campeón, pero juega otra final, la dirigencia se sentirá satisfecha con lo realizado.

Lea también: Millonarios tiene los ojos puestos en un nuevo delantero para fichar

Pero ojo, si el azul queda eliminado rápidamente en el todos contra todos o en los cuadrangulares se va fácilmente, el proyecto deportivo de Gamero empieza a tambalear.

Los hinchas exigen títulos, la dirigencia también quiere eso, pero los refuerzos no son la respuesta que el público pide, y más porque rivales directos como Junior y Atlético Nacional se han reforzado mucho mejor.