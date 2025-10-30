Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 11:07
Millonarios y un semestre histórico: El peor en más de una década
El equipo embajador firmó un semestre para el olvido.
Millonarios empató 0-0 con Once Caldas en la fecha 17 de la Liga Betplay en un partido realmente aburrido y triste para la fanaticada azul, con este empate los dirigidos por Hernán Torres quedan prácticamente eliminados, todavía tienen posibilidad pero es una casuística casi imposible, y con esto se despiden de una campaña que quedará en la historia por lo malo de los resultados de los embajadores, perdieron rachas, no encontraron juego y los refuerzos no funcionaron, en un 2025 ll para el olvido.
La peor campaña en los últimos 11 años
Realmente el semestre del equipo embajador es muy triste, en 17 partidos que se han jugado Millonarios ha ganado 6, ha empatado 4 y ha perdido 8, lo que dejan únicamente 22 puntos de 51 posibles, un rendimiento menor al 50%. El equipo azul no logró encontrarse a lo largo de toda la campaña, primero entre lesiones y salidas no encontraba el equipo, después salió David González y llegó Hernán Torres y ahora los refuerzos no fueron más que ninguno de los que se fue, dejando una plantilla completamente debilitada.
Ahora en cuanto a números la temporada es aún más preocupante, además de quedar fuera de los cuadrangulares semifinales, cosa que no pasaba desde 2020, Millonarios acaba de firmar su peor temporada de los últimos 11 años, desde 2014 ll no tenía un semestre tan malo que de hecho es muy parecido en cifras a este. En ese año se jugaban 18 partidos al semestre, Millos ganó 5, empató 5 y perdió 8 sumando únicamente 20 puntos, ahora con esta temporada si bien sigue superando la del 2014 se convierte en la peor desde entonces., marcando el deterioro del equipo ante unas dirigencias que no han sabido guiar en lo futbolístico.
A reforzar y volver
Los directivos de Millonarios ahora están más en deuda que nunca con la hinchada, una fanaticada fiel, que alienta en las buenas, en las malas y en las peores y que siempre ha estado a disposición del equipo, una hinchada que no deja de ir al estadio, de comprar camisetas, de asistir a eventos, pero que sobre todo este semestre no se vio para nada respaldada por el equipo desde todos los frentes. La plantilla no es para un equipo grande como Millonarios, por lo que en este mercado tendrán que "meterse la mano al bolsillo" y traer refuerzos de peso que le den valor al equipo.
Fuente
Antena 2