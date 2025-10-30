Millonarios y un semestre histórico: El peor en más de una década

La peor campaña en los últimos 11 años

Realmente el semestre del equipo embajador es muy triste, en 17 partidos que se han jugado Millonarios ha ganado 6, ha empatado 4 y ha perdido 8, lo que dejan únicamente 22 puntos de 51 posibles, un rendimiento menor al 50%. El equipo azul no logró encontrarse a lo largo de toda la campaña, primero entre lesiones y salidas no encontraba el equipo, después salió David González y llegó Hernán Torres y ahora los refuerzos no fueron más que ninguno de los que se fue, dejando una plantilla completamente debilitada.

Ahora en cuanto a números la temporada es aún más preocupante, además de quedar fuera de los cuadrangulares semifinales, cosa que no pasaba desde 2020, Millonarios acaba de firmar su peor temporada de los últimos 11 años, desde 2014 ll no tenía un semestre tan malo que de hecho es muy parecido en cifras a este. En ese año se jugaban 18 partidos al semestre, Millos ganó 5, empató 5 y perdió 8 sumando únicamente 20 puntos, ahora con esta temporada si bien sigue superando la del 2014 se convierte en la peor desde entonces., marcando el deterioro del equipo ante unas dirigencias que no han sabido guiar en lo futbolístico.