Millonarios ya habría elegido a su técnico para 2026

En Millonarios FC todo apunta a que el entrenador Hernán Torres continuará al frente del equipo para la temporada 2026, pese al irregular rendimiento mostrado en el segundo semestre de este año. Según informó el periodista Alexis Rodríguez, la decisión se habría tomado durante una junta directiva realizada en los últimos días.

Torres, quien asumió el cargo a mitad del segundo semestre de 2025 tras la salida de David González, no ha logrado los resultados esperados en la Liga Betplay 2025-II, pero cuenta con el respaldo de la dirigencia azul, que considera que su proceso debe tener continuidad.

Actualmente, Millonarios suma 22 puntos y, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, tiene muy pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, una situación que ha generado inconformidad entre los hinchas.

Pese a ello, la junta directiva habría optado por mantener la estabilidad del proyecto deportivo y darle a Torres la oportunidad de dirigir desde el inicio del próximo año, con una renovación parcial de la plantilla y un plan de refuerzos más ambicioso.