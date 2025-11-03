Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 07:50
Millonarios ya habría elegido a su técnico para 2026
En las toldas albiazules ya se da por sentado que no avanzarán a cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II.
En Millonarios FC todo apunta a que el entrenador Hernán Torres continuará al frente del equipo para la temporada 2026, pese al irregular rendimiento mostrado en el segundo semestre de este año. Según informó el periodista Alexis Rodríguez, la decisión se habría tomado durante una junta directiva realizada en los últimos días.
Torres, quien asumió el cargo a mitad del segundo semestre de 2025 tras la salida de David González, no ha logrado los resultados esperados en la Liga Betplay 2025-II, pero cuenta con el respaldo de la dirigencia azul, que considera que su proceso debe tener continuidad.
Actualmente, Millonarios suma 22 puntos y, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, tiene muy pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, una situación que ha generado inconformidad entre los hinchas.
Pese a ello, la junta directiva habría optado por mantener la estabilidad del proyecto deportivo y darle a Torres la oportunidad de dirigir desde el inicio del próximo año, con una renovación parcial de la plantilla y un plan de refuerzos más ambicioso.
Las zonas en las que Millonarios se reforzará para 2026
Se espera que la institución haga un esfuerzo económico para mejorar la nómina, especialmente en defensa y delantera, dos zonas que han mostrado falencias a lo largo del torneo. La meta será volver a pelear por los primeros lugares y asegurar participación internacional.
En las últimas semanas se había mencionado el nombre del venezolano Rafael Dudamel como posible reemplazo, e incluso se rumoreó que su representante habría visitado la sede de Millonarios. Sin embargo, todo indica que esa opción quedó descartada.
Desde el club consideran que Hernán Torres representa liderazgo y conocimiento institucional, al haber dirigido al equipo en el pasado y llevarlo al título de la Liga 2012-II, lo que le otorga crédito para continuar.
Próximos partidos de Millonarios
Millonarios cerrará el campeonato enfrentando a Envigado y Boyacá Chicó, ambos como visitante. Aunque las opciones de clasificación son remotas, el equipo buscará cerrar el semestre con dignidad y empezar a proyectar el nuevo ciclo que comandará Hernán Torres en 2026.
Fuente
Antena 2