Millonarios ya tendría la dupla de Falcao para 2025: jugó en Europa

Millonarios ya inicia a pensar en lo que será el 2025, pues el equipo de Alberto Gamero busca renovar el contrato de Radamel Falcao de cara a la siguiente temporada, en donde el equipo Embajador espera clasificar a un torneo internacional.

Ahora, el equipo buscaría más jugadores para iniciar el proceso de cara al siguiente año, pues a lo largo de esta temporada se ha comprobado que el equipo de Gamero no solo puede contar con Leonardo Castro en el frente de ataque, pues aunque Radamel Falcao y Santiago Giordana son los llamados a ocupar el lugar del jugador, lo cierto es que las lesiones o sanciones pueden perjudicar el tener a todos los jugadores habilitados, como si fuera poco, competir en tres frentes puede ser perjudicial por el cansancio al que se someten los jugadores.

Es por esto que Millonarios no dudaría en buscar en el mercado a un jugador para suplir la zona ofensiva del equipo y un jugador con pasado en el equipo podría volver para ser protagonista.

Fredy Montero no seguirá en el Deportivo Cali, pues el contrato del jugador no fue renovado por parte de la directiva ya que el delantero hace parte de los once jugadores que salieron del equipo de cara al 2025.

"La Asociación Deportivo Cali se permite informar a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general que:

Con los siguientes jugadores no se renovará su vínculo contractual con nuestra institución: Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel, Juan Manuel Valencia, Andrés Andrade, Anderson Plata, Alex Mejía y Fredy Montero", dieron a conocer por medio de un comunicado de prensa.

Montero ya sabe lo que es jugar con la camiseta Azul, pues el delantero hizo parte de Millonarios en el 2013, año en el que el equipo buscaba una buena participación en Libertadores tras conseguir su estrella 14 frente al Medellín en diciembre del 2012.

Tras su paso por el Embajador, Montero jugó en el Sporting de Lisboa en dos etapas, además de defender los colores del Vancouver Whitecaps de la MLS y volver a Colombia para jugar con el Cali.