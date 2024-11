Millos prepara su arsenal para el clásico: tres regresos, una baja en convocatoria

Nueva fecha de los cuadrangulares semifinales para Millonarios que deberá sí o sí sumar de a tres en el clásico capitalino ante un dolido Independiente Santa Fe por la durísima derrota ante Atlético Nacional por un estrepitoso 5-0. Los albiazules juegan con la presión de una segunda victoria de los antioqueños que pican en la punta y la consigna será no perder pisada en la tabla de posiciones.

Atlético Nacional deja a Millonarios y Santa Fe con urgencias después de sumar seis unidades en la tabla de posiciones frente a los tres puntos embajadores y los cardenales que no suman todavía. Una victoria de los dirigidos por Alberto Gamero dejaría en crisis a los de Pablo Peirano a falta de cuatro fechas para finalizar los cuadrangulares.

Claro, todavía queda harto, pero Millonarios podría empezar a depender de ellos mismos propinándole una casi eliminación a su acérrimo rival y discutir con Atlético Nacional. Por esto mismo y sabiendo todo lo que se juegan, Alberto Gamero no se guardó nada y confirmó importantes regresos a la convocatoria en el clásico.

LA CONVOCATORIA DE MILLONARIOS PARA EL CLÁSICO

Millonarios buscará seguir discutiendo en la tabla de posiciones y para ello, no dejó a nadie por fuera, confirmando la buena noticia de que Daniel Cataño no tendrá problemas tras salir sustituido sobre el final del partido ante el Deportivo Pasto por la primera fecha. El volante antioqueño será de la partida, aunque seguramente será suplente para no arriesgarlo en fases finales.

Como Daniel Cataño, también estarán Radamel Falcao García, que viene de marcar gol, Leonardo Castro y David Mackalister Silva. Sigue sin aparecer Félix Charrupí ni Juan Pablo Vargas, que llegó lesionado de la Fecha FIFA con Costa Rica. Camilo Sarabia regresó después de pagar fecha de sanción por la expulsión que recibió contra Boyacá Chicó.

Otro de los regresos sumado al de Camilo Sarabia es el de Daniel Ruiz por Daniel Mantilla, este último que no vio minutos ante el Pasto pese a estar convocado. Ruiz vuelve a la convocatoria y podría ser tenido en cuenta, y esperando su lugar pese al buen nivel de Leonardo Castro y Falcao, Santiago Giordana fue citado después de no haber estado en la primera fecha de los cuadrangulares.

Más allá de la ausencia de Daniel Mantilla y Juan José Ramírez, es el mismo equipo que estuvo presente ante el Deportivo Pasto.