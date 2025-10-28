Mindeporte ya advirtió a Deportivo Pereira: comunicado oficial

El Ministerio del Deporte se pronunció este martes 28 de octubre sobre la grave crisis que atraviesa el Deportivo Pereira, equipo al que se le adelanta un proceso por presuntos incumplimientos laborales y de seguridad social con su plantilla profesional.

Puede leer: Dimayor dio detalles sobre el Chicó vs América de la fecha 18

A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que inició un proceso sancionatorio contra el club risaraldense, que actualmente adeuda más de seis meses de salario a varios jugadores, motivo por el cual estos se han negado a presentarse a los últimos partidos de la Liga Betplay.

¿Cuándo se aplica la suspensión del reconocimiento deportivo al Pereira?

“El Ministerio del Deporte adelanta actuaciones administrativas dentro del marco legal y garantizando el derecho a la defensa del club”, señaló el comunicado, aclarando que la suspensión del reconocimiento deportivo no se aplica de forma automática.

El organismo explicó que este tipo de medidas solo pueden tomarse después de surtirse un proceso formal, conforme a lo establecido en las leyes 1445 y 1437 de 2011, y tras analizar las pruebas recolectadas.