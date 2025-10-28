Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 15:59
Mindeporte ya advirtió a Deportivo Pereira: comunicado oficial
El equipo pereirano ya suma dos partidos alineando a los futbolistas de la plantilla sub 20.
El Ministerio del Deporte se pronunció este martes 28 de octubre sobre la grave crisis que atraviesa el Deportivo Pereira, equipo al que se le adelanta un proceso por presuntos incumplimientos laborales y de seguridad social con su plantilla profesional.
A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que inició un proceso sancionatorio contra el club risaraldense, que actualmente adeuda más de seis meses de salario a varios jugadores, motivo por el cual estos se han negado a presentarse a los últimos partidos de la Liga Betplay.
¿Cuándo se aplica la suspensión del reconocimiento deportivo al Pereira?
“El Ministerio del Deporte adelanta actuaciones administrativas dentro del marco legal y garantizando el derecho a la defensa del club”, señaló el comunicado, aclarando que la suspensión del reconocimiento deportivo no se aplica de forma automática.
El organismo explicó que este tipo de medidas solo pueden tomarse después de surtirse un proceso formal, conforme a lo establecido en las leyes 1445 y 1437 de 2011, y tras analizar las pruebas recolectadas.
Además, el Ministerio solicitó información sobre los jugadores juveniles que han sido alineados en los más recientes compromisos, con el fin de verificar su correcta afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales.
La situación del Deportivo Pereira ha generado gran preocupación en el fútbol colombiano, no solo por el aspecto deportivo, sino también por las condiciones laborales de sus futbolistas y el impacto en las divisiones menores del club.
Por ahora, la investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días el Ministerio entregue nuevos detalles sobre los avances del proceso y las posibles sanciones que enfrentaría la institución risaraldense.
El comunicado finaliza reiterando que el Ministerio “mantiene su compromiso con los derechos de los deportistas y el cumplimiento transparente de las normas”, dejando claro que cualquier decisión se tomará dentro del marco legal y con base en pruebas verificables.
