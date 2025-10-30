Mintrabajo suspende labores al Pereira por los impagos: OFICIAL

El título de la Liga BetPlay 2022-II del Deportivo Pereira quedó a la sombra de una institución más competitiva en los últimos años del Fútbol Profesional Colombiano. Todo se derrumbó en tan solo un semestre después de un torneo irregular entre malos resultados que poco a poco fueron consolidando una crisis de resultados y administrativamente.

Vea también: Escándalo en Liga BetPlay; otro club se negaría a jugar las fechas restantes

Los futbolistas y el plantel comandado por Rafael Dudamel señalaron falta de pagos a lo largo de este segundo semestre, una situación de dos, cuatro, seis, y hasta ocho meses de falta de pagos, además de la seguridad social que no se le estaba pagando a los jugadores y al cuerpo técnico.

Con esta situación, Deportivo Pereira cesó actividades como equipo profesional y enviaron a la Sub-20 a jugar dos partidos en los que salieron goleados. Rafael Dudamel renunció, y todo esto llevó a la preocupación de ministerios como el de Deporte y el del Trabajo.

SUSPENSIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDAD DEL DEPORTIVO PEREIRA

Justamente, por medio del Ministerio del Trabajo dieron a conocer que, por los retrasos en los pagos para con los jugadores, cuerpo técnico, utileros, funcionarios del plantel, entre otros trabajadores, se suspenderán todas las labores. Esta situación no es de ahora, pues las deudas se han multiplicado en los últimos meses.

Le puede interesar: Nacional goleó a Llaneros y asaltó el liderato de la Liga Betplay

La decisión fue dictaminada por el ministro del trabajo, Antonio Sanguino que afirmó que hay suspensión de todas las actividades hasta que no se verifique un cambio dentro de los pagos a la plantilla y a todos los que componen la institución. Una situación insostenible que demostró el apoyo de ministerios.

Antonio Sanguino indicó que esto es una decisión parcial, “como medida preventiva se suspenden las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club”, y la única forma en detener la suspensión es, “hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”.

Por medio de un video que lanzó el ministro, Sanguino sentenció la medida y para dejar todo claro en un ejercicio de verificar cómo estaba la situación con el Pereira afirmó que, “durante una inspección realizada por nuestra territorial de Risaralda, se verificó la mora en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a la seguridad social de trabajadores y contratistas del club”.

Esta situación impactará fuertemente de cara a los dos partidos que quedaban frente al Deportivo Independiente Medellín y La Equidad de la Fecha 19 y 20, respectivamente. Habrá que esperar qué señala la DIMAYOR, pero por esta medida, los pereiranos no podrían jugar estas dos jornadas.

Lea también: Nacional lidera la Liga Betplay: tabla de posiciones tras la fecha 18

Con el aplazamiento de las fechas 19 y 20 de la Liga BetPlay, Álvaro López, presidente del club tiene una semana completa para ponerse al día antes de que se juegue el partido ante Medellín. En caso de que no se salden todas las deudas, seguramente el Pereira no se presentará por esta suspensión de actividades.

Evidentemente lo deportivo pasa a una preocupación menor, pues la necesidad es salir de la crisis económica y administrativa por la que pasa el club para salir de este tipo de sanciones y poder competir a la altura. Para ello, tendrán que estar al día y pagar todo lo que adeudan.