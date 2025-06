Misterioso movimiento en el Cali prende las alarmas por Gamero: ¿qué está pasando?

Lo que quiere el entrenador samario es que se le pague a todos los jugadores para poder continuar en el cargo, aunque precisamente este martes ya dirigió su primera práctica oficial.

El motivo por el que Cali no se ha puesto al día con sus jugadores se debe a que están esperando cerrar el negocio con una empresa que invertirá, pero todavía faltan algunas cosas para que tengan la plata en la mano para cancelar las deudas que hay con la plantilla.

Las siguientes horas serán cruciales, pues de no ponerse al día el club con los jugadores del Cali, Gamero podría pensar en si continuar o no y a eso se debió, al parecer, la no realización de la presentación este martes.

