Morelo no se escondió ante el crudo momento de Santa Fe: "Me duele ver como está"

La humillante goleada que recibió Santa Fe como local ante Águilas Doradas marcó el final del ciclo de Hubert Bodhert como técnico cardenal. El partido terminó con un triunfo por 5-0, donde Wilson Morelo se encargó de sellar la cuenta en El Campín de Bogotá.

El delantero ingresó en el segundo tiempo de este compromiso y fue ovacionado por la afición santafereña, la cual todavía lo considera un ídolo. Morelo aprovechó sus minutos en cancha y se encargó de realizar una buena jugada en el área rival para mandar el balón al fondo de la red con su pierna izquierda.

Al terminar el partido, el cordobés no dejó de lado la situación que vive Santa Fe y dio su opinión al respecto: "Me duele ver el equipo como está porque no encuentra el rumbo, pero esto es fútbol. Ojalá pueda recuperarse lo antes posible y pueda encontrar la garra que siempre ha caracterizado a esta institución", manifestó en rueda de prensa.

Por otra parte, también tuvo palabras de reconocimiento a la hinchada del León por la acogida que recibió en su regreso al Campín a pesar de que disputó este partido con otra camiseta.

"Es algo que no tiene palabras. El cariño siempre estuvo ahí y me lo gané a pulso con muchos goles y títulos. Ustedes saben que no me quise ir, pero ahora estoy de este lado (Águilas Doradas) y le deseo lo mejor a Santa Fe para lo que viene", aseguró.

Aunque Santa Fe sigue parcialmente en el grupo de los ocho, la goleada recibida en casa fue la sentencia final para Bodhert al frente del equipo. En cuanto a Águilas Doradas, reafirmó su clasificación a los ocho con un triunfo que le permite seguir como líder en la Liga Betplay.

