Morelos calienta el partido con Junior "Estoy preparado y concentrado"

Morelos calienta el partido

Al finalizar el partido frente al Medellín el "búfalo" se tomó el tiempo de hablar con la prensa y en vez de hablar del clásico se refirió a lo que serán los partidos con el Junior.

"Con 10.000, 15.000 o 20.000 pero hay que ganarle a Junior, es un partido clave y vamos a estar con nuestra gente", dijo Morelos sobre lo que será el partido de la fecha 3.

Además el delantero de Nacional habló sobre su estado físico y dijo:

"Estoy al 100 % físicamente, hemos tenido muchos partidos seguidos, pero estoy preparado y concentrado en el próximo reto. Ahora hay que pensar en Junior"