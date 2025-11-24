Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 14:54
Morelos calienta el partido con Junior "Estoy preparado y concentrado"
El delantero de Atlético Nacional ya palpita los partidos clave frente a Junior.
Atlético Nacional sacó un punto en el clásico frente a Medellín, en un partido en el que el punto fue mucho para los verdolagas y muy poco para el DIM, el equipo dirigido por Diego Arias empata en la punta con el Junior de Barranquilla en el grupo A. Ahora son precisamente estos dos equipos los que se enfrentarán en la fecha 3 y 4 que podría dejar el grupo muy definido.
Morelos calienta el partido
Al finalizar el partido frente al Medellín el "búfalo" se tomó el tiempo de hablar con la prensa y en vez de hablar del clásico se refirió a lo que serán los partidos con el Junior.
"Con 10.000, 15.000 o 20.000 pero hay que ganarle a Junior, es un partido clave y vamos a estar con nuestra gente", dijo Morelos sobre lo que será el partido de la fecha 3.
Además el delantero de Nacional habló sobre su estado físico y dijo:
"Estoy al 100 % físicamente, hemos tenido muchos partidos seguidos, pero estoy preparado y concentrado en el próximo reto. Ahora hay que pensar en Junior"
Junior y Nacional se juegan medio pase a la final
En esta doble fecha en la que se enfrentarán verdolagas y tiburones podría incluso definirse el clasificado a la final, tanto Junior como Nacional están empatados en la tabla con 4 puntos a 3 de diferencia de Medellín y América que son los perseguidores, con 12 puntos en juego en caso tal que uno de los dos consiga los 6 en sus dos partidos pondría un pie y medio en la final.
Las fechas del 26 y 30 de noviembre serán claves en el grupo A y es por eso que como dijo Morelos, el partido hay que ganarlo.
Antena 2