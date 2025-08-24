Morelos dejaría sin cargo a Raimondi: golazo de Nacional ante América

Empieza a llegar el final de la jornada 8 de la Liga BetPlay y dos de los principales protagonistas terminarían siendo América de Cali y Atlético Nacional, dos equipos que llegaban al Estadio Pascual Guerrero con la obligación de sumar de a tres unidades para pasar el rato amargo de la eliminación en competencia internacional.

La 'mechita' tiene la oportunidad de auspiciar como local frente a su gente, con un rival fuerte que se encuentra en lo más alto de la atabla de posiciones y al cual pudo vulnerar en los primeros minutos del partido con una polémica anotación que al final terminaría siendo anulada por una supuesta falta, lo que despertó luego al cuadro 'verdolaga' para que Alfredo Morelos marcara el primer tanto del partido.

Le puede interesar: Nacional confirmó convocados y 3 lesionados para visitar a América

Nacional pegó primero en el clásico ante América

El Pascual Guerrero fue le escenario deportivo que acogió un nuevo clásico entre América de Cali vs Atlético Nacional, definitivo para un envión anímico de ambas escuadras tras la eliminación de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que recibieron a mitad de la semana.

Javier Gandolfi llegó tranquilo a Cali, sabiendo que seguiría contando con el apoyo de las directivas en caso de llegar a perder el compromiso. Sin embargo, este mismo panorama no lo viviría Raimondi, el cual llegaba condicionado tras la serie de malos resultados que ha vivido y que se extiende con la derrota parcial ante el 'verde paisa'.