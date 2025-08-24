Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 18:52
Morelos dejaría sin cargo a Raimondi: golazo de Nacional ante América
Nacional se pone arriba en el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero.
Empieza a llegar el final de la jornada 8 de la Liga BetPlay y dos de los principales protagonistas terminarían siendo América de Cali y Atlético Nacional, dos equipos que llegaban al Estadio Pascual Guerrero con la obligación de sumar de a tres unidades para pasar el rato amargo de la eliminación en competencia internacional.
La 'mechita' tiene la oportunidad de auspiciar como local frente a su gente, con un rival fuerte que se encuentra en lo más alto de la atabla de posiciones y al cual pudo vulnerar en los primeros minutos del partido con una polémica anotación que al final terminaría siendo anulada por una supuesta falta, lo que despertó luego al cuadro 'verdolaga' para que Alfredo Morelos marcara el primer tanto del partido.
Nacional pegó primero en el clásico ante América
El Pascual Guerrero fue le escenario deportivo que acogió un nuevo clásico entre América de Cali vs Atlético Nacional, definitivo para un envión anímico de ambas escuadras tras la eliminación de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que recibieron a mitad de la semana.
Javier Gandolfi llegó tranquilo a Cali, sabiendo que seguiría contando con el apoyo de las directivas en caso de llegar a perder el compromiso. Sin embargo, este mismo panorama no lo viviría Raimondi, el cual llegaba condicionado tras la serie de malos resultados que ha vivido y que se extiende con la derrota parcial ante el 'verde paisa'.
Alfredo Morelos tendría liquidado a Raimondi, ya que sobre el minuto 18 aprovechó un error en la zona defensiva de América para vulnerar con un certero remate de pierna derecha el arco de Jorge Soto.
⚽🧐¡Jhon Murillo anotaba para el América, pero hubo llamado del VAR y quedó anulado por una falta previa! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/WEeUtnDAuO— Win Sports (@WinSportsTV) August 24, 2025
¿Cómo llega América y Nacional en la tabla de posiciones previo al clásico?
Atlético Nacional es el equipo que llegó en mejores condiciones en cuanto a posición en la Liga BetPlay 2025-II, ya que contaba con 14 unidades que le permitían estar en la casilla. Mientras que el panorama de América era más preocupante, quedando en la casilla 19 con tan solo cuatro unidades.
Fuente
Antena 2