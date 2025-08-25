Morelos destapó polémica por su celebración: “Uno no puede expresarse”

Terminó la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-II para Atlético Nacional que afrontó uno de los clásicos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano ante el América de Cali. Un empate a un tanto con varias polémicas, iniciando con un gol escarlata que alegró a la afición, pero el VAR anuló el tanto por una infracción de Jhon Murillo.

Por otro lado, la apertura en el marcador fue de Atlético Nacional con Alfredo Morelos que aprovechó un error en salida de América. Jorman Campuzano jugó de primera para el delantero que, con tranquilidad, definió cruzado abriendo la cuenta. El cargo de Javier Gandolfi y de Gabriel Raimondi estaba en juego, pero los dos estrategas, pese al empate afirmaron sus continuidades.

La polémica más grande estalló con la celebración de Alfredo Morelos que se dirigió a la hinchada de América de Cali y a las cámaras. Señaló el escudo e hizo el número tres con los dedos. Seguramente, ese gesto demostraba los títulos que ha cosechado con Atlético Nacional, recordando que uno de ellos fue contra los escarlatas.

Después de esa celebración, Bismark Santiago, árbitro central del compromiso amonestó al delantero cordobés, infiriendo que Alfredo Morelos estaba provocando a la afición del América. En zona mixta, Morelos reaccionó a la acción y afirmó que es increíble que no se pueda celebrar, así como sucedió en el segundo semestre de 2024 cuando Marino Hinestroza fue sancionado por algunos de sus festejos.

“ES MI CELEBRACIÓN, SIEMPRE LA HE HECHO”; ALFREDO MORELOS EN ZONA MIXTA

Tras el gesto y tras los 90 minutos, el goleador puso la cara en la zona mixta en donde afirmó que es increíble que penalicen esas celebraciones con una tarjeta amarilla, “uno no puede expresarse ni decir las cosas. Yo he hecho casi 30 goles acá en Nacional y he celebrado de la misma manera, ya ustedes vieron lo que pasó”.

Posteriormente, señalo que fue una tarjeta innecesaria y que deben hacer algo para que se solucionen este tipo de cosas en el futuro, “no voy a decir más nada porque es increíble, una tarjeta amarilla innecesaria y eso le baja a uno como el ánimo. No son excusas, pero hay que mejorar eso”.

“YO NO ESTOY PROVOCANDO A NADIE”

Sin duda alguna, dirigiéndose a la afición de América, señalándose el escudo y el gesto de los tres dedos podía tomarse como una provocación y a partir de ahí sale la tarjeta amarilla. No obstante, Alfredo Morelos dejó claro que nunca tuvo intención de provocar a nadie y que es su sello celebrar de esa forma.

Sumado a lo anterior, el delantero ex Santos de Brasil aseveró, “ustedes, los periodistas que saben es así, es la realidad, uno viene a dar un espectáculo y que sea así no es de degustar para nosotros y para la gente que viene a disfrutar del fútbol, que están detrás de un televisor viéndolo. Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración, es lo que siempre he hecho; de las cosas que me he ganado en Atlético Nacional”.