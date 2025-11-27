Cargando contenido

Morelos y Teo calentaron el final del partido: Se dijeron todo
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 07:09

Morelos y Teo calentaron el final del partido: Se dijeron todo

Los dos jugadores tuvieron un cruce muy caliente al terminar el partido.

El empate 1-1 entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en Ditaires dejó fútbol, polémica y un momento caliente que rápidamente se volvió protagonista, el fuerte cruce verbal entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, dos referentes con larga historia de duelos intensos en el fútbol colombiano.

El partido, correspondiente a la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, tuvo alta tensión desde el inicio, y en medio de la fricción apareció el choque entre los dos atacantes.

Provocaciones, gritos y compañeros separando

Las cámaras captaron cómo Morelos y Teo empezaron a lanzarse provocaciones luego de finalizado el partido. En segundos, la discusión subió de tono, gestos desafiantes, insultos y un cara a cara que obligó a compañeros de ambos equipos a intervenir.

La situación no pasó a mayores, pero sí dejó clara la temperatura del partido. Ambos jugadores fueron retirados de la escena antes de que escalara el conflicto.

Sin amarillas, pero Morelos se perderá la vuelta en Barranquilla

A pesar del fuerte cruce, el árbitro Diego Ulloa decidió no amonestar ni a Morelos ni a Teófilo Gutiérrez por la discusión. Sin embargo, el “Búfalo” sí recibió amarilla antes, en el tramo final del encuentro, lo que lo deja automáticamente suspendido para el próximo duelo entre ambos equipos en el Estadio Metropolitano.

Nacional y Junior igualaron en un partido intenso, pero el capítulo entre Morelos y Teo se robó buena parte de la atención. Dos jugadores de temperamento fuerte, en un escenario caliente y en plena lucha por un cupo a la final, combinación explosiva en Ditaires.

