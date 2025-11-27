Morelos y Teo calentaron el final del partido: Se dijeron todo

Provocaciones, gritos y compañeros separando

Las cámaras captaron cómo Morelos y Teo empezaron a lanzarse provocaciones luego de finalizado el partido. En segundos, la discusión subió de tono, gestos desafiantes, insultos y un cara a cara que obligó a compañeros de ambos equipos a intervenir.

La situación no pasó a mayores, pero sí dejó clara la temperatura del partido. Ambos jugadores fueron retirados de la escena antes de que escalara el conflicto.

Sin amarillas, pero Morelos se perderá la vuelta en Barranquilla

A pesar del fuerte cruce, el árbitro Diego Ulloa decidió no amonestar ni a Morelos ni a Teófilo Gutiérrez por la discusión. Sin embargo, el “Búfalo” sí recibió amarilla antes, en el tramo final del encuentro, lo que lo deja automáticamente suspendido para el próximo duelo entre ambos equipos en el Estadio Metropolitano.