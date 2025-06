Marmolejo envió mensaje de esperanza a Santa Fe: "vamos a Medellín con..."

Mosquera Marmolejo no ve perdida la final ante Medellín

Pese a que el resultado no fue positivo para Independiente Santa Fe y no pudo llevarse una ventaja en el marcador para el duelo de vuelta del próximo domingo en el Estadio Atanasio Girardot, para Marmolejo eso no representa una mala noticia.

Y es que, según el guardameta antioqueño de 33 años, Santa Fe se ha caracterizado toda esta Liga BetPlay por ser uno de los mejores visitantes. “Ellos ahora van a tener su hinchada y ese apoyo, pero si miran nuestra estadística de visitante es cuando más hemos ganado”, dijo Marmolejo