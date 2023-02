"Mucha gente sale a 'matarme' sin saber lo que pasa": Quintero cuestionó críticas en Junior

Juan Fernando Quintero es el refuerzo más llamativo de la nueva temporada de la Liga Betplay. El volante llegó al junior de Barranquilla para convertirse en la gran estrella del 'rentado nacional'. Sin embargo, hasta el momento su desempeño no ha sido el esperado.

Vea también: ¿Santa Fe le sacó el cuerpo? Teófilo dio su versión de lo qué pasó

En el conjunto rojiblanco no han tardado en aparecer los cuestionamientos sobre el rendimiento del futbolista paisa. Muchos hinchas han apuntado que Quintero no está en el nivel esperado para ser el jugador insignia del proyecto deportivo del cuadro tiburón.

Para el futbolista antioqueño, los cuestionamientos han sido bastante injustos. El mediocampista apuntó que su nivel puede mejorar y reclamo por críticas injustas hacia su desempeño.

"Con todo el respeto, el nombre generó eso y es fácil apuntarnos. Hay que saber lo que pasa, lo digo porque mucha gente salió a matarme. No puedo controlar eso, pero sería bueno que se empaparan de argumentos y presentarlos", dijo el futbolista, en diálogo con 'Win Sports'.

Quintero habló sobre la importancia de su posición y el estilo de juego que maneja: "Hoy en día, y lo digo con todo el respeto, se ha perdido el espectáculo, por ahí no se ve un jugador que regatea, por ahí un jugador que toca y pasa. Son jugadores de diferente característica. Obviamente, los tiempos han cambiado, pero tenemos un estigma con el 10. Es que el 10 es el que nos representa a todos el fútbol, es el fútbol claro y clásico".

Finalmente, el volante señaló el motivo que lo hizo fichar por el Junior, aun con ofertas del fútbol brasilero: "Antes de Barranquilla, estaba cerrando algo en Brasil, se habló mucho y fue lo más claro. Cuando vengo acá, veo lo que pasa en redes y no soy mucho de verlas. Tengo un equipo de trabajo para que me lleguen las noticias y demás. Cuando vi ese cariño, me conmoví un poco, mi familia e hija igual".

Le puede interesar: La 'amenaza' de los jugadores de Junior para el Carnaval si no ganan ante Unión Magdalena

Por ahora, Quintero tendrá la gran responsabilidad de mejorar su nivel de juego. En Barranquilla hay una gran expectativa para que pueda ser importante en Junior y con miras a que su nivel lo vuelva a tener en la Selección Colombia.