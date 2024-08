Multicampeón con Millonarios se ofreció a regresar: “la puerta quedó abierta”

Para nadie es un secreto que Millonarios no la está pasando para nada bien en la Liga BetPlay 2024-II. Viene siendo un cúmulo de malos resultados después de la eliminación de la Copa Libertadores y el no poder meterse a la final del semestre pasado por el punto invisible que conservó Atlético Bucaramanga, actual campeón.

Todas estas malas sensaciones se empezaron a adueñar de Millonarios, que, pese al proceso de Alberto Gamero, en su cuarto año como entrenador albiazul, no le ha podido encontrar un buen panorama en este arranque liguero. Mucho se ha hablado de la continuidad del samario que fue ratificado por los directivos.

Millonarios se armó de gran manera, pero no ha sido fácil ya entrado en la competencia. La seguridad en el arco se ha puesto en duda con varios goles recibidos por parte de Álvaro Montero y ahora que lo perderá por Eliminatorias, Iván Arboleda será el dueño compitiendo con Diego Novoa.

Justamente, en el arco hay un jugador que no fue tenido en cuenta por Alberto Gamero y que tuvo que salir por la competencia. Se trata de Juan Moreno, o mejor conocido como 'Juanito' que, intercalando en la portería, perdió cabida y a finales de 2023 salió de la institución.

JUANITO MORENO ANHELA REGRESAR A MILLONARIOS

En 2024, el multicampeón con Millonarios tomó la oferta del Real Cartagena en donde actuó en nueve partidos. El canterano albiazul llegó en 2016 a las divisiones menores del club y ganó la Liga en 2017, Superliga en 2018, Copa BetPlay en 2022 y la Liga BetPlay en 2023 con el título que se despidió con un excelente palmarés.

Juanito Moreno dialogó el miércoles 28 de agosto con Win Sports, en donde no escondió su amor por el club, “me esperaba la salida porque sentí que iba a terminar ese ciclo. Me partió mucho porque en Bogotá fue donde prácticamente viví mi infancia, mi adolescencia. Salir del equipo fue bastante difícil, no lo asimilé de una vez porque el cariño hacia la gente es enorme”.

Muchos no estuvieron de acuerdo con la salida del canterano, “cuando la noticia sale, hubo cantidad de mensajes porque fue sorpresivo. Yo ya tenía la idea y sabía que no iba a renovar. No por temas económicos, pero yo ya sabía que se cerraba ese primer ciclo”.

Un primer ciclo que espera que sean más. Juanito Moreno afirmó que, “claramente, yo sé que voy a volver no sé si en dos, tres, cuatro años, pero sé que voy a volver a Millonarios porque la puerta quedó abierta, el cariño, la gente me ha mostrado el cariño que ha sido especial y saben el amor que le tengo a Millonarios”.

Por su parte, de Alberto Gamero y su relación explicó, “era como padre e hijo la relación. Antes de debutar, el profesor Gamero a la mayoría nos hizo cambiar la manera de vivir. Se preocupó mucho de que estuviéramos bien, que comiéramos bien”.