Mundialista colombiano suena para llegar a Nacional
Jugador mundialista con Colombia suena para ser jugador de Nacional en el 2026-1
Atlético Nacional empieza a pensar en su plantilla para el 2026 y el nombre de un jugador mundialista con Colombia empieza a coger fuerza para convertirse en nuevo refuerzo del conjunto verdolaga.
Nacional que marcha en el quinto puesto de la liga empieza a pensar en conformar el equipo más competitivo posible para el próximo semestre, primero sonó Stefan Medina y ahora el nombre que está sondeando la directiva verde empieza a coger fuerza y todo parece indicar que se abrirían las negociaciones.
Dos veces mundialista y posiblemente tres
Nacional piensa en reforzar la zona derecha de su defensa, con la posible salida de Andrés Román el equipo de Medellín no quiere correr el riesgo de dejar ese hueco en el equipo por lo que desde ya empieza a barajar nombres para un posible fichaje.
El jugador que empieza a tomar fuerza es nada más y nada menos que Santiago Arias, el jugador colombiano que viene de hacer un gran partido en fecha FIFA frente a Bolivia suena para reforzar a Nacional para el semestre 2026-1 con vistas a la Copa del Mundo.
El ‘Santi’ que actualmente juega en el Bahía en Brasil termina contrato el 31 de diciembre de 2025, cosa que facilitaría la negociación ya que tendría que ser directamente con el jugador y no con el club de por medio. Arias, antioqueño de nacimiento, debutó como profesional en Equidad en 2009 de donde rápidamente dio el salto al futbol internacional jugando en equipos como Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Granada y varios equipos brasileños. Para el colombiano jugar en Nacional sería un regreso simbólico a su tierra y daría un cierre perfecto a una carrera llena de éxitos.
El lateral cumple 34 años en enero y todo apunta a que será el suplente de Daniel Muñoz en el mundial por lo que vería con buenos ojos llegar a Nacional y mantener el ritmo para no correr riesgo de perderse la convocatoria.
Un nuevo mundialista en Nacional
De los siete mundiales, con el próximo, que ha jugado Colombia solo en uno no ha tenido la presencia de un jugador de Nacional, Rusia 2018, de resto en todos el equipo verdolaga ha dicho presente en la convocatoria.
En el Mundial de Chile 1962, hicieron parte de los seleccionados Ignacio Calle y Héctor Echeverry. En Italia 1990 el club fue la base de la Selección Colombia y fueron seleccionados René Higuita, Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Fernando Herrera, León Villa, José Ricardo Pérez, Luis Carlos Perea, Leonel Álvarez y Luis Fajardo. En el mundial de Estados Unidos 1994 participaron Andrés Escobar, Luis Fernando Herrera, Hermán Gaviria, Gabriel Jaime Gómez y Mauricio Serna. En Francia 1998 fueron convocados Miguel Calero y José Fernando Santa. Finalmente, en Brasil 2014, el jugador Alexander Mejía fue seleccionado.
