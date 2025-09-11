Mundialista colombiano suena para llegar a Nacional

Dos veces mundialista y posiblemente tres

Nacional piensa en reforzar la zona derecha de su defensa, con la posible salida de Andrés Román el equipo de Medellín no quiere correr el riesgo de dejar ese hueco en el equipo por lo que desde ya empieza a barajar nombres para un posible fichaje.

El jugador que empieza a tomar fuerza es nada más y nada menos que Santiago Arias, el jugador colombiano que viene de hacer un gran partido en fecha FIFA frente a Bolivia suena para reforzar a Nacional para el semestre 2026-1 con vistas a la Copa del Mundo.

El ‘Santi’ que actualmente juega en el Bahía en Brasil termina contrato el 31 de diciembre de 2025, cosa que facilitaría la negociación ya que tendría que ser directamente con el jugador y no con el club de por medio. Arias, antioqueño de nacimiento, debutó como profesional en Equidad en 2009 de donde rápidamente dio el salto al futbol internacional jugando en equipos como Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Granada y varios equipos brasileños. Para el colombiano jugar en Nacional sería un regreso simbólico a su tierra y daría un cierre perfecto a una carrera llena de éxitos.

El lateral cumple 34 años en enero y todo apunta a que será el suplente de Daniel Muñoz en el mundial por lo que vería con buenos ojos llegar a Nacional y mantener el ritmo para no correr riesgo de perderse la convocatoria.