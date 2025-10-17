Actualizado:
Nacional a buscar estadio: El equipo no podrá jugar en el Atanasio
El equipo verdolaga no podrá usar su estadio en uno de los partidos de Liga Betplay.
Atlético Nacional podría verse obligado a cambiar de casa para uno de sus partidos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. Aunque el equipo aún no ha asegurado su clasificación, los directivos del club ya analizan alternativas debido a un inconveniente con la disponibilidad del estadio Atanasio Girardot.
Nacional apunta a Manizales como sede temporal
Todo se debe a que el recinto de Medellín será sede de un concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre, fecha que coincide con la quinta jornada de los cuadrangulares. Ante esa situación, Nacional habría iniciado conversaciones con Once Caldas para utilizar el estadio Palogrande de Manizales como escenario alternativo.
Según informó el periodista Juan David Londoño, el préstamo del estadio Palogrande sería únicamente para ese compromiso que coincidiría con el evento musical, no para toda la fase semifinal. La medida preventiva busca evitar contratiempos logísticos y garantizar que el club pueda mantener su localía sin depender de la disponibilidad del Atanasio.
La idea de jugar en Manizales no es nueva para Nacional, que ya ha tenido buena acogida por parte de la hinchada en esa región en compromisos anteriores. Por ahora, la decisión definitiva dependerá de la confirmación del calendario y, claro, de que el equipo logre su clasificación a los cuadrangulares.
Piensan a futuro
En conclusión, Atlético Nacional ya piensa con anticipación en todos los escenarios posibles para evitar contratiempos en las fases finales del campeonato. Aunque todavía no está asegurada su clasificación, el club demuestra organización y previsión al buscar una sede alterna como el Palogrande de Manizales, donde podría mantener su condición de local sin afectar su calendario. Todo dependerá de cómo avance el equipo en la Liga BetPlay, pero la directiva verdolaga ya trabaja para que el concierto en el Atanasio Girardot no sea un obstáculo en su camino hacia el título.
