Nacional a buscar estadio: El equipo no podrá jugar en el Atanasio

Nacional apunta a Manizales como sede temporal

Todo se debe a que el recinto de Medellín será sede de un concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre, fecha que coincide con la quinta jornada de los cuadrangulares. Ante esa situación, Nacional habría iniciado conversaciones con Once Caldas para utilizar el estadio Palogrande de Manizales como escenario alternativo.

Según informó el periodista Juan David Londoño, el préstamo del estadio Palogrande sería únicamente para ese compromiso que coincidiría con el evento musical, no para toda la fase semifinal. La medida preventiva busca evitar contratiempos logísticos y garantizar que el club pueda mantener su localía sin depender de la disponibilidad del Atanasio.

La idea de jugar en Manizales no es nueva para Nacional, que ya ha tenido buena acogida por parte de la hinchada en esa región en compromisos anteriores. Por ahora, la decisión definitiva dependerá de la confirmación del calendario y, claro, de que el equipo logre su clasificación a los cuadrangulares.