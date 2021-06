Nacional: a qué arreglo llegó con Guimaraes y quién suena para reemplazarlo

La noticia que muchos seguidores de Atlético Nacional estaban esperando se hizo realidad. El estratega brasileño Alexandre Guimaraes no continuará para el siguiente semestre en el banquillo técnico del elenco ‘verdolaga’, por lo que ya varios nombres comienzan a sonar para reemplazarlo.

¿A qué arreglo llegó Nacional con Guimaraes?

Según el comunicado oficial emitido en las redes sociales de Nacional, se conoció que el brasileño Guimaraes y la junta directiva del equipo antioqueño llegaron a un “mutuo acuerdo para rescindir el contrato del entrenador Alexandre Guimaraes”.

¿Cuál es el técnico que suena para reemplazarlo?

Por otra parte, con la salida de Guimaraes surgió el rumor de que el técnico Leonel Álvarez podría ser el reemplazo del brasileño para el próximo semestre. En los últimos días Leonel había indicado en Directv que le “gustaría dirigir a Nacional”, ya que “soy ganador y en el momento, si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, estoy convencido que seré campeón no solo una vez, sino muchas veces”.

No obstante, Álvarez no solo estaría en la carpeta del cuadro paisa, sino también en la de América de Cali, quien lo tendría como ‘plan b’, si Juan Carlos Osorio no llega a un acuerdo con el cuadro ‘escarlata’, donde el equipo caleño afrontará la Liga, Copa Betplay y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hay que resaltar que a través del comunicado oficial, los directivos están “trabajando en la identificación y construcción del nuevo cuerpo técnico que tendrá la responsabilidad de enfrentar la temporada 2021-2 y las respectivas competencias en las que participará nuestro club”.