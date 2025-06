Nacional advierte a Millonarios: sumaría refuerzo para el clásico de Liga BetPlay

Inicia la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay con los respectivos duelos del Grupo A entre Medellín vs Tolima y Junior vs América que se llevarán a cabo el domingo 15 de junio. La emoción continuará el lunes 16 con duelos definitivos entre Santa Fe vs Once Caldas en El Campín y Millonarios vs Nacional en el Atanasio Girardot.

En el Grupo B hay un panorama mucho más complicado en cuanto a la definición del equipo que clasificará a la gran final de esta nueva edición de la Liga BetPlay. Santa Fe, Millonarios y Nacional están en la lucha por la primera posición, pero en el marco de la quinta jornada los favoritos llegarían a ser el cuadro 'cardenal' y el 'verdolaga' por auspiciar como locales, aunque el equipo comandado por Javier Gandolfi contaría con un "as bajo la manga" y sería el regreso de Matheus Uribe.

Le puede interesar: Goleada histórica en el Mundial de Clubes: Bayern Múnich 10-0 Auckland City

Matheus Uribe podría estar presente en el clásico ante Millonarios

Atlético Nacional se mantiene con vida en la competencia tras la sorpresiva victoria en condición de visitante ante Independiente Santa Fe en el marco de la fecha 4 con un marcador de 1-2 protagonizado por Alfredo Morelos. Para este duelo pudo volver a contar con sus tres figuras que estaban en Selección Colombia, David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, y para el partido ante Millonarios sumaría otra estrella como lo es Matheus Uribe.

El experimentado mediocampista de 34 años lleva varios días sin acción deportiva, terminó con molestias en uno de los últimos partidos de Copa Libertadores ante Internacional y desde entonces no había estado en óptimas condiciones. Sin embargo, recientemente, justo para las el cierre de los cuadrangulares, se le vio entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros antes del duelo ante Millonarios en Medellín.