Nacional afectó tabla del descenso de la Liga BetPlay: así quedó tras la fecha 9

Está a punto de llegar a su fin una nueva jornada de la Liga BetPlay en donde solamente hace falta que se lleve a cabo el duelo entre Santa Fe y Once Caldas, el cual tuvo que aplazarse un día tras la realización de un evento anteriormente programado en el Estadio El Campín.

Sin embargo, este enfrentamiento no afecta la tabla del descenso, ya que los equipos que están luchando por la permanencia ya cumplieron con sus respectivos compromisos y junto con ello también se hicieron también cuentas que están dejando a Unión Magdalena como el principal candidato a descender y a Envigado, el cual cayó en condición de visitante ante Nacional.

Nacional perjudicó a Envigado: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 9

La fecha 9 de la Liga BetPlay comenzó con una contundente victoria de Junior sobre Llaneros en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, pero las emociones también llegaron hasta el Atanasio Girardot, en donde Nacional volvió a sumar una victoria ante Envigado y junto con ello logró ascender en la tabla de posiciones hasta la cuarta casilla con 16 unidades.

Aunque tras esta nueva victoria de Gandolfi claramente tendría que haber un perjudicado y tenía que ser Envigado, el cual no pasa por su mejor momento en la temporada y estaba obligado a ganar para soñar con la permanencia en la primera división. El cuadro 'verdolaga' le dio un duro golpe a esta ilusión y se aleja de Boyacá Chicó por el promedio complicando las cosas para las próximas fechas en donde puede reponer el camino, pero también tendrá que depender de los resultados de sus rivales.