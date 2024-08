Nacional, América y Millonarios luchan en la Liga BetPlay: posiciones en fecha 4

En medio de la cuarta jornada, y a falta de tres partidos por jugarse, hay un triple empate en la parte alta de la clasificación con 10 unidades. Sin embargo, la fecha podría culminar con un nuevo dueño de la punta en soledad. Se trata nada más y nada menos que de Atlético Nacional, que, si vence a Águilas Doradas, asumiría la cima con 12 puntos.

Sin duda alguna, el campeonato sigue dando sorpresas con los líderes en la carrera por clasificar y por quedarse con el punto invisible, ese mismo que en el semestre pasado dio resultado con la clasificación de Atlético Bucaramanga a la final como el líder del todos contra todos.

Hasta la fecha, Nacional, América y Millonarios compiten a la par en busca de ir por la punta de la clasificación. Los verdolagas tienen la ventaja con nueve unidades y la posibilidad de hacer 12 si vencen a Águilas Doradas. Los escarlatas perdieron una oportunidad de meterse en la parte alta, mientras que los albiazules revivieron al superar al Deportes Tolima.

Durante la fecha 4, uno de los grandes resultados fue el de Fortaleza CEIF, que superó a Envigado por la mínima diferencia agudizando el mal momento del cuadro envigadeño y asumiendo la punta en la tabla de clasificación compartida con Once Caldas y La Equidad. Justamente, el juego entre albos y aseguradores tenía la posibilidad de cambiar el liderato, pero igualaron sin goles.

Nacional vs Águilas Doradas, Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga vs Santa Fe completan la fecha 4. El único cambio grande que se puede presentar es el del liderato de los antioqueños si ganan como locales.

TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 4 DE LA LIGA BETPLAY 2024-II

1. Fortaleza CEIF – 10 puntos | +4 DG

2. Once Caldas – 10 puntos | +4 DG

3. La Equidad – 10 puntos | +2 DG

4. Atlético Nacional – 9 puntos | +1 DG

5. América de Cali – 7 puntos | +4 DG

6. Millonarios – 7 puntos | 0 DG

7. Santa Fe – 6 puntos | +1 DG

8. Deportivo Cali – 6 puntos | 0 DG

9. Medellín - 6 puntos | -1 DG

10. Junior – 5 puntos | 0 DG

11. Deportivo Pasto – 4 puntos | 0 DG

12. Deportivo Pereira – 4 puntos | 0 DG

13. Deportes Tolima – 4 puntos | 0 DG

14. Atlético Bucaramanga – 4 puntos | 0 DG

15. Alianza FC – 4 puntos | -2 DG

16. Águilas Doradas – 3 puntos | -1 DG

17. Jaguares de Córdoba – 3 puntos | -1 DG

18. Envigado – 3 puntos | -5 DG

19. Patriotas – 2 puntos | -3 DG

20. Boyacá Chicó – 0 puntos | -3 DG