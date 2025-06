Nacional anunció cuatro bajas sensibles para finales de Liga BetPlay

Cardona presentó una leve lesión y regresará a pronto a entrenamientos, aunque de igual manera no habría podido jugar el primer partido contra Once Caldas tras la tarjeta roja que recibió en la fecha 19 y que equivale a dos jornadas sin disputar partidos. La baja más sensible sería la de Guzmán, ya que tendrá que someterse a un intenso reacondicionamiento físico tras sufrir una entesopatía de aductores.