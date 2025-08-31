Actualizado:
Nacional anunció tiempo de baja que tendrá Matheus Uribe; golpe para Gandolfi
El futbolista se perderá varios partidos en este segundo semestre del año.
A pocas horas de que Atlético Nacional tenga su partido de este domingo ante Envigado por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, el equipo verde de Antioquia hizo oficial el tiempo de recuperación que tendrá Matheus Uribe, quien recordemos se lesionó en el partido contra el América de Cali.
El conjunto ‘verdolaga’ dio a conocer el reporte médico del centrocampista, quien sufrió un esguince grado 3 en su tobillo derecho y será baja por varios partidos de importancia, tanto de liga como de Copa Betplay.
Nacional anunció el tiempo de baja que tendrá Matheus Uribe
La incapacidad del centrocampista de 34 años será de 6 semanas, un tiempo considerable donde el técnico Javier Gandolfi tendrá que recurrir a otras opciones para la zona media del equipo.
Matheus se une a César Haydar en los lesionados de Atlético Nacional, recordando que el defensor de 24 años está prácticamente descartado para lo que será el desenlace de este segundo semestre del año, pues el jugador presente una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha que supone una incapacidad de 14 semanas.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Envigado 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/XI0geExiOD— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 30, 2025
¿Cuándo volvería Matheus Uribe a jugar con Atlético Nacional?
El experimentado centrocampista, quien ha vestido la camiseta de la Selección Colombia, se perderá varios partidos con el conjunto ‘verdolaga’, incluyendo el partido de vuelta ante Deportes Quindío por los octavos de final de la Copa BetPlay 2025, que se jugará el próximo miércoles 3 de septiembre.
En cuanto a los compromisos por la Liga BetPlay 2025-II, Matheus Uribe será ausente en partidos contra Medellín, Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Millonarios y Boyacá Chicó, teniendo como fecha tentativa de regreso para el 14 de octubre, día en el que Nacional enfrentará al Deportivo Cali en condición de local por la fecha 15 del certamen.
