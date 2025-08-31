Nacional anunció tiempo de baja que tendrá Matheus Uribe; golpe para Gandolfi

A pocas horas de que Atlético Nacional tenga su partido de este domingo ante Envigado por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, el equipo verde de Antioquia hizo oficial el tiempo de recuperación que tendrá Matheus Uribe, quien recordemos se lesionó en el partido contra el América de Cali.

El conjunto ‘verdolaga’ dio a conocer el reporte médico del centrocampista, quien sufrió un esguince grado 3 en su tobillo derecho y será baja por varios partidos de importancia, tanto de liga como de Copa Betplay.

Lea también: Luis Díaz es advertido; Kompany habló del increíble gol desperdiciado con Bayern Múnich