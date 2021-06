Nacional: apareció un candidato inesperado para reemplazar a Guimaraes

Atlético Nacional aún no confirma al reemplazo de Alexandre Guimaraes. El brasileño llegó a un acuerdo con los directivos para finalizar el contrato antes de lo previsto frente a los malos resultados conseguidos en el primer semestre de 2021.

Diversos nombres se han rumorado hasta el momento. El primero fue Leonel Álvarez, quien habitualmente integra la lista de los que podrían dirigir a Nacional si hay un cambio en el banquillo. También apareció la opción de Alejandro Restrepo, entrenador de las divisiones menores, y quien ya fue técnico interino de Atlético Nacional tras la salida de Juan Carlos Osorio a finales de 2020.

No obstante, otro nombre surgió con el pasar de las horas. Se trata de Diego Corredor, ex entrenador del Deportivo Pasto y Patriotas de Tunja. Si bien no ha tenido un recorrido por equipos grandes del fútbol colombiano, es un estratega reconocido por sus buenas maneras a la hora de plantear los partidos.

En suma, Corredor podría ser un director técnico para el paladar de Atlético Nacional, acostumbrado a la posesión del balón, la elaboración desde atrás y al orden en todas sus líneas. El entrenador boyacense cumpliría con dichos requisitos.

Así como se busca entrenador, también se define la lista de jugadores que no seguirán en el cuadro verdolaga. Vladimir Hernández, Jonatan Alvez, Déinner Quiñones, entre otros, podrían dejar las filas del club paisa en las próximas semanas.

En el caso de Vladimir Hernández, este podría terminar siendo parte de la nómina del Independiente Medellín para el segundo semestre del 2021. El técnico Hernán Darío Gómez reconoció que le interesa contar con el futbolista de 32 años.