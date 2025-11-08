Actualizado:
Nacional ayudó a América y Santa Fe: esto necesitan para clasificar
Nacional venció a Águilas Doradas y le dejó el camino libre a Santa Fe y América para que su clasificación sea más sencilla.
Se está jugando la fecha 19 de la Liga BetPlay y junto con ello llegaron varios goles y movimientos interesantes en la tabla de posiciones como la consolidación de Junior en los cuadrangulares finales tras empatar ante Fortaleza en Bogotá, pero también la victoria de Nacional sobre Águilas Doradas que le terminó complicando la clasificación.
El 'verde paisa' hizo respetar su condición de local en el Atanasio Girardot para vencer al equipo de Risueño por un marcador de 2-1, resultado que no solo le permitió al equipo de Diego Arias quedar en la segunda casilla y de manera parcial como cabeza de serie en los cuadrangulares, sino que también terminaría beneficiando a América y Santa Fe en cuanto a sus cuentas para clasificar.
Nacional dejó sin puntos a Águilas y es la oportunidad para Santa Fe y América
Juan Bauzá y Edwin Cardona fueron los jugadores que se encargaron de sentenciar la derrota de Águilas Doradas en el marco de la jornada 19, quedando en la segunda casilla con 37 unidades y dejando al equipo de Risueño en la séptima casilla con 27 unidades.
Esta es una clara oportunidad para los equipos que vienen al acecho por entrar a los ocho mejores y que todavía tienen dos partidos menos, tal como es el caso de América, Alianza y Santa Fe.
Estas tres escuadras siguen de cerca a Águilas por uno y dos puntos, lo que deja una definición de infarto para el domingo 9 de noviembre, en donde Santa Fe recibirá a Cali, Alianza a Boyacá Chicó y América a Unión Magdalena.
¿En qué posiciones llega América y Santa Fe?
Águilas está en el séptimo lugar, pero muy de cerca lo sigue América de Cali con 26 unidades y ubicándose en el octavo puesto. En la novena casilla se encuentra Alianza FC con la ilusión intacta y 26puntos. Mientras que Santa Fe, el cual está décimo con 25.
