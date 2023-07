Nacional busca técnico y se fija en un español; ya hay contactos

Atlético Nacional continúa en el proceso de búsqueda de entrenador para el segundo semestre de 2023, pues la salida de Paulo Autuori no ha podido ser suplida, y al menos en la primera jornada de la Liga Betplay 2023-2 (contra Once Caldas), William Amaral (uno de sus colaboradores) hará de técnico encargado.

Y pese a que se han analizado varias hojas de vida, la directiva no se decide por el próximo entrenador del Verde, pero eso sí, todo apunta a que será un 'timonel' que le apueste a la cantera, que sea capaz de promover y liderar un proceso, y que no supere los límites salariales (que no son iguales a los que se manejaban hace unos años).

En ese orden de ideas, se ha sabido gracias a la 'Cadena SER', que Rubén de la Barrera podría ser el nuevo técnico de Atlético Nacional. Pues el entrenador de 38 años se encuentra libre y parece que ya es conocedor de la oferta del Verde.

Rubén de la Barrera es un técnico español de 38 años quien dirige desde 2009, y su experiencia más reciente la tuvo en Deportivo La Coruña, en un intento frustrado por ascender a la segunda división de España.

Además, Rubén de la Barrera ha sido técnico de Albacete y Cultura Leonesa (entre otros equipos españoles), asistente de la Real Sociedad y entrenador en propiedad de Al Ahli de Catar y de Viitorul de Rumania.

Ahora, se aguarda por un pronunciamiento en Colombia acerca de la posible llegada de Rubén de la Barrera a Atlético Nacional, en vista de que este es un rumor que ha empezado a tomar fuerza en Galicia (España).